Kalyon Holding’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel reklam filmi: Vatan, Kutsal Emanet...

Holding'in, Atatürk'ün, en büyük hazine olarak gördüğü Anadolu topraklarının güneşini enerjiye dönüştürdüğü; "İstikbal göklerdedir" çağrısının İGA ile taçlandırdığı, milli dava olarak gördüğü sanayileşmeye Kalyon PV ile yanıt verdiği, geleceği emanet ettiği gençlere Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kapılarını açtığı belirtilen filmde, kutsal emanet şeklinde ifade edilen vatan için var güçle çalışılmaya devam edileceği vurgulandı.