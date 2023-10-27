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İhracat ve üretimde rekor kıran Gaziantep OSB göz kamaştırıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.10.2023
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İhracat ve üretimde rekor kıran Gaziantep OSB göz kamaştırıyor

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkan Cengiz Şimşek'in attığı önemli adımlar neticesinde; alt ve üst yapısı büyük ölçüde tamamlanmış, çevre ile uyumlu, dünyadaki değişime ve gelişime ayak uydurabilen mega projeleriyle adeta kendisiyle yarışıyor.

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