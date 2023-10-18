19 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101’de sıvı yağı 179 TL’ye, fön makinesi 349 TL’ye, sürahi 34,90 TL’ye, kitaplık 590 TL’ye satışa sunuluyor.
A101 19 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 26 Ekim’e kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında Colta Elektrikli Moped 24,990 TL’den, Sıvı yağ 179 TL’den, Sürahi 34,90 TL’den, Raflı Konsol 1,090 TL’den, 3 Raflı kitaplık 590 TL’den, Saç Kurutma Makinesi 349 TL’den satıla sunuyor. İşte 19 Ekim itibari ile marketteki raflarda yerini alacak indirimli ürünlerin tam listesi ve yeni fiyatları….
A101 19 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler ve fiyatları belli oldu. 26 Ekim tarihine kadar tüm Türkiye'de aynı anda satışa sunulacak indirimli ürünler arasında Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 13.299 TL, Toshiba 43" Full HD Smart Tv 8.399 TL, ONVO 50" Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 9.199 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.299 TL, Canon E 414 3'lü 1 Arada Yazıcı 1.049 TL, TECNO Spark Go 2023 Cep Telefonu 3.999 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL, SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 11.999 TL, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 3.999 TL, SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.399 TL, Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999 TL'den yer alıyor. İşte A101 haftanın indirimli ürünlerinin tam listesi ve yeni fiyatları…
A101 19 – 26 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 13.299 TL
Toshiba 43" Full HD Smart Tv 8.399 TL
ONVO 50" Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 9.199 TL
Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.299 TL
Canon E 414 3'lü 1 Arada Yazıcı 1.049 TL
TECNO Spark Go 2023 Cep Telefonu 3.999 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL
SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 11.999 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 3.999 TL
SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.399 TL
Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999 TL
Taç Ultra Granit Basık Tencere 379 TL
Taç Ultra Granit Tava 249 TL
Taç Ultra Granit Derin Tencere 379 TL
Hascevher Düdüklü Tencere 779 TL
Matara 750 ml 32,50 TL
Cam Motivasyon Matarası 500 ml 34,90 TL
Sürahi 2 Litre 34,90 TL
Silikon Servis Gereçleri 49,90 TL
Manuel Multi Doğrayıcı ve Karıştırıcı 89,90 TL
Manuel Doğrayıcı 89,90 TL
Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 1.799 TL
Kiwi Standlı Şarjlı Su Pampası 159 TL
Arzum AR1111 Starry El Belnder Seti 699 TL
Schafer Ventus Saç Kurutma Makinesi 349 TL
Sunny Morning Filtre Kahve Makinesi 399 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 189 TL
Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 199 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası 349 TL
Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 179 TL
Goldmaster Venge GM-8110 Erkek Bakım Seti 459 TL
Aprilla Dijital Banyo Baskülü 159 TL
Piranha Çantalı Retro Pikap 1.299 TL
3'lü Kanepe 4.490 TL
3 Raflı Metal Kitaplık 590 TL
Metal Ayaklı Katlanır Masa 529 TL
Kitaplıklı Çalışma Masası 890 TL
Buya Fileli Çalışma Koltuğu 1.490 TL
5 Bölmeli Kitaplık 649 TL
Metal Sandalyeli Masa Takımı 2.490 TL
Raflı Konsol 1.090 TL
3 Kapaklı 3 Çekmeceli Gardırop 2.990 TL
Volta VS2 Elektrikli Moped 24.990 TL
Kabin Boy PP Valiz 349 TL
Orta Boy PP Valiz 449 TL
Büyük Boy PP Valiz 549 TL
Mega Boy Hurç 49,90 TL
Küçük Boy Hurç 29,90 TL
Büyük Boy Hurç 39,90 TL
Eşya Kutusu 49,90 TL
Organizer Sepet 19,90 TL
Canlı Çiçek Dağ Palmiyesi 26,90 TL
Canlı Çiçek Seramik Saksı Kaktüs 16,90 TL
Silikon Yastık 64,90 TL
Çift Kişilik Yorgan 279 TL
Tek Kişilik Yorgan 239 TL
Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 199 TL
Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 159 TL
Örme Pano Perde 290x250 cm 119 TL
Pileli Perde 239 TL
Bayan Triko Yelek 74,90 TL
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