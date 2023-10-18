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Haberler Ekonomi Haberleri 19 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101’de sıvı yağı 179 TL’ye, fön makinesi 349 TL’ye, sürahi 34,90 TL’ye, kitaplık 590 TL’ye satışa sunuluyor.

19 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101’de sıvı yağı 179 TL’ye, fön makinesi 349 TL’ye, sürahi 34,90 TL’ye, kitaplık 590 TL’ye satışa sunuluyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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19 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101’de sıvı yağı 179 TL’ye, fön makinesi 349 TL’ye, sürahi 34,90 TL’ye, kitaplık 590 TL’ye satışa sunuluyor.

A101 19 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 26 Ekim’e kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında Colta Elektrikli Moped 24,990 TL’den, Sıvı yağ 179 TL’den, Sürahi 34,90 TL’den, Raflı Konsol 1,090 TL’den, 3 Raflı kitaplık 590 TL’den, Saç Kurutma Makinesi 349 TL’den satıla sunuyor. İşte 19 Ekim itibari ile marketteki raflarda yerini alacak indirimli ürünlerin tam listesi ve yeni fiyatları….

A101 19 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler ve fiyatları belli oldu. 26 Ekim tarihine kadar tüm Türkiye'de aynı anda satışa sunulacak indirimli ürünler arasında Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 13.299 TL, Toshiba 43" Full HD Smart Tv 8.399 TL, ONVO 50" Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 9.199 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.299 TL, Canon E 414 3'lü 1 Arada Yazıcı 1.049 TL, TECNO Spark Go 2023 Cep Telefonu 3.999 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL, SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 11.999 TL, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 3.999 TL, SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.399 TL, Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999 TL'den yer alıyor. İşte A101 haftanın indirimli ürünlerinin tam listesi ve yeni fiyatları…

A101 19 – 26 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 13.299 TL

Toshiba 43" Full HD Smart Tv 8.399 TL

ONVO 50" Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 9.199 TL

Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.299 TL

Canon E 414 3'lü 1 Arada Yazıcı 1.049 TL

TECNO Spark Go 2023 Cep Telefonu 3.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL

SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 11.999 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 3.999 TL

SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.399 TL

Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999 TL

Taç Ultra Granit Basık Tencere 379 TL

Taç Ultra Granit Tava 249 TL

Taç Ultra Granit Derin Tencere 379 TL

Hascevher Düdüklü Tencere 779 TL

Matara 750 ml 32,50 TL

Cam Motivasyon Matarası 500 ml 34,90 TL

Sürahi 2 Litre 34,90 TL

Silikon Servis Gereçleri 49,90 TL

Manuel Multi Doğrayıcı ve Karıştırıcı 89,90 TL

Manuel Doğrayıcı 89,90 TL

Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 1.799 TL

Kiwi Standlı Şarjlı Su Pampası 159 TL

Arzum AR1111 Starry El Belnder Seti 699 TL

Schafer Ventus Saç Kurutma Makinesi 349 TL

Sunny Morning Filtre Kahve Makinesi 399 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi 189 TL

Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 199 TL

Aprilla Su Dalgası Maşası 349 TL

Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 179 TL

Goldmaster Venge GM-8110 Erkek Bakım Seti 459 TL

Aprilla Dijital Banyo Baskülü 159 TL

Piranha Çantalı Retro Pikap 1.299 TL

3'lü Kanepe 4.490 TL

3 Raflı Metal Kitaplık 590 TL

Metal Ayaklı Katlanır Masa 529 TL

Kitaplıklı Çalışma Masası 890 TL

Buya Fileli Çalışma Koltuğu 1.490 TL

5 Bölmeli Kitaplık 649 TL

Metal Sandalyeli Masa Takımı 2.490 TL

Raflı Konsol 1.090 TL

3 Kapaklı 3 Çekmeceli Gardırop 2.990 TL

Volta VS2 Elektrikli Moped 24.990 TL

Kabin Boy PP Valiz 349 TL

Orta Boy PP Valiz 449 TL

Büyük Boy PP Valiz 549 TL

Mega Boy Hurç 49,90 TL

Küçük Boy Hurç 29,90 TL

Büyük Boy Hurç 39,90 TL

Eşya Kutusu 49,90 TL

Organizer Sepet 19,90 TL

Canlı Çiçek Dağ Palmiyesi 26,90 TL

Canlı Çiçek Seramik Saksı Kaktüs 16,90 TL

Silikon Yastık 64,90 TL

Çift Kişilik Yorgan 279 TL

Tek Kişilik Yorgan 239 TL

Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 199 TL

Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 159 TL

Örme Pano Perde 290x250 cm 119 TL

Pileli Perde 239 TL

Bayan Triko Yelek 74,90 TL

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