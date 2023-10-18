19 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101’de sıvı yağı 179 TL’ye, fön makinesi 349 TL’ye, sürahi 34,90 TL’ye, kitaplık 590 TL’ye satışa sunuluyor.

A101 19 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler ve fiyatları belli oldu. 26 Ekim tarihine kadar tüm Türkiye'de aynı anda satışa sunulacak indirimli ürünler arasında Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 13.299 TL, Toshiba 43" Full HD Smart Tv 8.399 TL, ONVO 50" Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 9.199 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.299 TL, Canon E 414 3'lü 1 Arada Yazıcı 1.049 TL, TECNO Spark Go 2023 Cep Telefonu 3.999 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL, SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 11.999 TL, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 3.999 TL, SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.399 TL, Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999 TL'den yer alıyor. İşte A101 haftanın indirimli ürünlerinin tam listesi ve yeni fiyatları…

A101 19 – 26 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU