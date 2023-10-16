Seyahat süresi 20 dakikaya indi! Zigana Tüneli’nden 1 milyondan fazla araç geçti

Güzergah 8 kilometre kısaltıldı, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika indirildi. Karbon salınımı 16 bin 598 ton azaltılarak, sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlayan projeyle ayrıca mevcut Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin virajlar, rampalar ile dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemler ortadan kaldırıldı.



TOPLAM 190 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANDI



Zigana Tüneli'ne ilişkin yazılı açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zigana Tüneli, Avrupa'nın en uzun, dünyanın 3'üncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli oldu. Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanılmış ve proje Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmişti. 6 ay gibi kısa bir sürede ise 1 milyon 100 bin araç geçiş yaptı" dedi. Uraloğlu, tünelin hizmete açılması ile trafiğin kesintisiz, güvenli ve konforlu bir akışla gerçekleştirildiğini belirterek, "Böylece zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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