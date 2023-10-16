5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatar?
"5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilere 5000 TL ikramiye için tarih araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel emeklilere 5000 TL ikramiye verilecek. İşte konu hakkında detaylar...
"5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 5000 TL ikramiye ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 29 Ekim'de kutlanacak olan Cumhuriyet'in 100. Yılı vesilesiyle emekli vatandaşların hesaplarına bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL emekli ikramiyesi yatırılacak. İşte konu hakkında detaylar...
EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödemesi yapılacak.
Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.
SİGORTALI ÇALIŞANLAR MUAF TUTULACAK
Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu. Diğer emeklilere, kasım ayı içinde ikramiye ödenecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak.
DUL VE YETİMLERİ DE İLGİLENDİRİYOR
Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.
DUL VE YETİMLERE NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?
Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.
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- 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatar?
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