Kıdem tazminatı için beklemeye son! İşverenden hemen alıp işten ayrılabilirsiniz! Sadece üç şartı var...

32 MİLYON ÇALIŞAN YARARLANABİLİR

Hürriyet'te yer alan habere göre süre ve şartlar tamamlandığında SGK'sı olan herkes istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Günümüzde 8 Eylül 1999 tarihinden öne işe girenler bu haktan yararlanmaya devam ederken 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez işe girenler önümüzdeki yıl Eylül ayından itibaren 25 yılı doldurdukları için prim gün şartını da sağladıktan sonra bu haktan yararlanmaya başlayacak.

1 Mayıs 2008'den sonra ilk kez işe başlayanlar da prim gün şartını doldurduktan sonra 2033 yılından sonra bu haktan faydalanmış olacak.