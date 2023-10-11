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Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi! CANLI ALTIN FİYATLARI: 11 Ekim Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam altın, Cumhuriyet, 22 Ayar…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
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Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi! CANLI ALTIN FİYATLARI: 11 Ekim Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam altın, Cumhuriyet, 22 Ayar…

Altın fiyatları yükselişe geçti. Dolar kurunda yaşanan kademeli yükseliş beraberinde yükselmesine neden oldu. An itibari ile Kapalı Çarşı’da Gram Altın 1.661 TL’den Çeyrek Altın 2.733 TL’den satışa sunuluyor. İşte 11 Ekim güncel altın fiyatları.

Altın fiyatlarında yön yukarı döndü. Dolar kurunda yaşanan kademeli yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönde hareketlenmesine neden oldu. Yatırımcılar ise altın fiyatlarının daha ne kadar yükseleceğini merak ediyor ve anlık olarak altın piyasasının kalbi olan Kapalı Çarşı altın fiyatlarını takip ediyor. İşte 11 Ekim 2023 Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları….

11 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

ALIŞ:1.660,52 TL

SATIŞ:1.661,62 TL

Çeyrek Altın

ALIŞ: 2.690,51 TL

SATIŞ: 2.733,77 TL

Yarım Altın

ALIŞ: 5.382,02 TL

SATIŞ: 5.475,54 TL

Tam Altın

ALIŞ: 10.731,17 TL

SATIŞ: 10.901,39 TL

Cumhuriyet Altını

ALIŞ: 10.968,17 TL

SATIŞ: 11.172,39 TL

14 Ayar Altın

ALIŞ: 988,58 TL

SATIŞ: 989,75 TL

18 Ayar Altın

ALIŞ: 1.266,78 TL

SATIŞ: 1.267,14 TL

22 Ayar Bilezik

ALIŞ: 1.511,90 TL

SATIŞ: 1.563,45 TL

Gremse Altın

ALIŞ: 26.657,30 TL

SATIŞ: 27.164,32 TL

Gümüş

ALIŞ: 19.56TL

SATIŞ: 19.58 TL

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