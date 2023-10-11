Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi! CANLI ALTIN FİYATLARI: 11 Ekim Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam altın, Cumhuriyet, 22 Ayar…
Altın fiyatları yükselişe geçti. Dolar kurunda yaşanan kademeli yükseliş beraberinde yükselmesine neden oldu. An itibari ile Kapalı Çarşı’da Gram Altın 1.661 TL’den Çeyrek Altın 2.733 TL’den satışa sunuluyor. İşte 11 Ekim güncel altın fiyatları.
Altın fiyatlarında yön yukarı döndü. Dolar kurunda yaşanan kademeli yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönde hareketlenmesine neden oldu. Yatırımcılar ise altın fiyatlarının daha ne kadar yükseleceğini merak ediyor ve anlık olarak altın piyasasının kalbi olan Kapalı Çarşı altın fiyatlarını takip ediyor. İşte 11 Ekim 2023 Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları….
11 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI
Gram Altın
ALIŞ:1.660,52 TL
SATIŞ:1.661,62 TL
Çeyrek Altın
ALIŞ: 2.690,51 TL
SATIŞ: 2.733,77 TL
Yarım Altın
ALIŞ: 5.382,02 TL
SATIŞ: 5.475,54 TL
Tam Altın
ALIŞ: 10.731,17 TL
SATIŞ: 10.901,39 TL
Cumhuriyet Altını
ALIŞ: 10.968,17 TL
SATIŞ: 11.172,39 TL
14 Ayar Altın
ALIŞ: 988,58 TL
SATIŞ: 989,75 TL
18 Ayar Altın
ALIŞ: 1.266,78 TL
SATIŞ: 1.267,14 TL
22 Ayar Bilezik
ALIŞ: 1.511,90 TL
SATIŞ: 1.563,45 TL
Gremse Altın
ALIŞ: 26.657,30 TL
SATIŞ: 27.164,32 TL
Gümüş
ALIŞ: 19.56TL
SATIŞ: 19.58 TL
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- Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi! CANLI ALTIN FİYATLARI: 11 Ekim Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam altın, Cumhuriyet, 22 Ayar…
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