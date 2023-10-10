Akkuyu NGS’de yeni adım

Şirketten yapılan açıklamada, "Çelikten yapılmış koni biçiminde bir tank olan kor tutucunun gövde yüksekliği 6,14 metreyi, çapı 5,83 metreyi, ağırlığı ise 144 tonu buluyor. Acil bir durumda eriyik çekirdek parçalarını güvenilir bir şekilde tutan kor tutucu, bu parçaların reaktör binasının kapalı kabuğundan sızmasını engelliyor. Santralin çalışması sırasında, içi özel bir şekilde hazırlanan dolgu malzemesi ile doldurulan kor tutucu, bu malzemeyle etkileşimden ortaya çıkan aktif bölümün eriyiğinin bir kısmının kaybolmasını sağlıyor. Bu etkileşimden kaynaklanan kimyasal işlemler, eriyiğin hapsolması ve soğuması için gerekli koşulları yaratıyor. Kor tutucu aynı zamanda sismik direnci artırma, hidrodinamik, darbeye dayanıklılık gibi maksimum güvenlik özelliklerine sahip bir ekipman olma özelliğini de taşıyor" denildi.