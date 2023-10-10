Akkuyu NGS'de yeni adım
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, (NGS) 4'üncü ünitesinde kullanılmak üzere üretilen kor tutucu, tasarlanan konumuna yerleştirildiğini duyurdu. Santralin 4'üncü güç ünitesindeki inşaat çalışmalarının önemli bir aşaması olan kor tutucunun kurulumuyla reaktör şaftının da inşasının hızlanacağı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, "Çelikten yapılmış koni biçiminde bir tank olan kor tutucunun gövde yüksekliği 6,14 metreyi, çapı 5,83 metreyi, ağırlığı ise 144 tonu buluyor. Acil bir durumda eriyik çekirdek parçalarını güvenilir bir şekilde tutan kor tutucu, bu parçaların reaktör binasının kapalı kabuğundan sızmasını engelliyor. Santralin çalışması sırasında, içi özel bir şekilde hazırlanan dolgu malzemesi ile doldurulan kor tutucu, bu malzemeyle etkileşimden ortaya çıkan aktif bölümün eriyiğinin bir kısmının kaybolmasını sağlıyor. Bu etkileşimden kaynaklanan kimyasal işlemler, eriyiğin hapsolması ve soğuması için gerekli koşulları yaratıyor. Kor tutucu aynı zamanda sismik direnci artırma, hidrodinamik, darbeye dayanıklılık gibi maksimum güvenlik özelliklerine sahip bir ekipman olma özelliğini de taşıyor" denildi.
"AKKUYU NGS BÜYÜYOR, GELİŞİYOR VE DEĞİŞİYOR"
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh konuya ilişkin olarak şunları söyledi:
"Rusya ve Türkiye'nin ortak projesi olan Akkuyu NGS her geçen gün gözlerimizin önünde büyüyor, gelişiyor ve değişiyor. En son teknolojiler kullanılarak dört güç ünitesinin aynı anda inşa edildiği dünyanın en büyük nükleer şantiyesiyiz. Kor tutucu, nükleer santral işletilirken herhangi bir senaryoda çevre ve insanların güvenliğini sağlayan benzersiz bir teknolojik gelişmedir.
Kurulum, Türk ve Rus uzmanların koordineli ekip çalışmasıyla gerçekleştirildi. Kor tutucunun kurulumundan önce kapsamlı bir kontrol yapıldığını belirtmek isterim. İmalat tesisinde, Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcilerinin katılımıyla kalite kontrolü gerçekleştirildi. Akkuyu NGS sahasına ulaştığında ekipmanın bütünlüğü ve güvenilirliğinin teyit edildiği bir giriş kontrol prosedürü uygulandı."
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