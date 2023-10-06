Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor! 6 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Benzindeki peş peşe indirimler sonrası, bir haber de motorin için geldi. Fiyatlar ise 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. İşte, akaryakıt indirimi hakkında merak edilenler...
"Motorin fiyatı ne kadar oldu 2023?" sorusunun cevabı son dakika haberinin ardından sorgulanmaya başladı. Benzine gelen peş peşe indirimler sonrası araç sahiplerine yeni bir müjde daha geldi. Motorin fiyatlarına uygulanacak indirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. İşte, güncel fiyatlar...
MOTORİNDE 2 LİRA 92 KURUŞLUK İNDİRİM!
Motorinde ise 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 33.50 liradan satılıyor.
7 EKİM 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 33,46 TL
Motorin fiyatı: 40,13 TL
AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 33,51 TL
Motorin fiyatı: 40,19 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 34,11 TL
Motorin fiyatı: 40,75 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 34,11 TL
Motorin fiyatı: 40,75 TL
BENZİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM GELMİŞTİ!
Dün gerçekleşen 2 lira 11 kuruşluk indirim sonrası ortalama benzin fiyatı İstanbul'da 34,55 TL, Ankara'da 35,15 TL ve İzmir'de ise 35,25 TL olmuştu. Gelen ikinci indirimin ardından benzinin litre fiyatı 33,46 TL'ye kadar geriledi.
Böylece litresi 40 liranın üzerinde olan mazot fiyatı ile benzin arasındaki fark da 6,50 TL'yi aştı.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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