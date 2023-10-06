Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor! 6 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

"Motorin fiyatı ne kadar oldu 2023?" sorusunun cevabı son dakika haberinin ardından sorgulanmaya başladı. Benzine gelen peş peşe indirimler sonrası araç sahiplerine yeni bir müjde daha geldi. Motorin fiyatlarına uygulanacak indirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. İşte, güncel fiyatlar...