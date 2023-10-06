3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2023 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK - Bağkur...

"3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2023 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos ve eylül ayına ilişkin 3 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla zam oranları da netleşmeye başladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...