Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu! Gabar’daki petrol ve Karadeniz gazında günlük üretim ne kadar?

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Irak-Türkiye petrol botu hattı) Dün itibarıyla hazır hale geldi. Kömür, petrolden vazgeçmek o kadar kolay değil. Talebi karşılayacak yatırımlar yapılması lazım. Finansman sağlamayan bir batı dünyası var. Milli petrol şirketleri yatırım yapar hale geldi. Eksik olan yatırım fiyatlarda yukarı yönlü etki yapacak.

19 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın BAE ziyareti kapsamında stratejik ortaklık çerçeve sözleşmesinde 51 milyar dolarlık paketin 29 milyar doları enerji projeleriydi. BAE'den ciddi bir ilgi var, özellikle yenilenebilir projelere. İki taraf da kendi arasında şartları oluşturmaya devam ediyor. Kısa zamanda anlaşmayla taçlandırıp yatırımları hızlı şekilde yaparız.

Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti de oldu. ABD'li yatırımcılarla Maliye Bakanımızla bir arada olduğumuz toplantılarda onlara önümüzdeki dönemle ilgili Türkiye'nin enerjide neler yapacağını anlattık. Yeni bir reform ve yatırım hamlesinde bu şirketlerin ilgili olduğunu görüyoruz.