Youtube profesörü Özgür Demirtaş Akbank’tan kovuldu!

PATRONUNA SESİ ÇIKMAMIŞTI

6 Şubat'ta asrın felaketi yaşanırken devleti aciz göstermek için kameralar karşısına geçen Özgür Demirtaş ikiyüzlülük örneği sergilemişti.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in Türkiye yastayken Florida'da katıldığı partiden fotoğraf paylaşmasını görmezden gelen Demirtaş aralarında Akbank ve Sabancı Holding çalışanlarının da bulunduğu on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği afetin ardından parti fotoğrafı paylaşan patronuna karşı sessiz kalmıştı.

Demirtaş bu tavrı ile "samimiyetsizliğini" gözler önüne sererken, sosyal medyada da bu sessizliği tepki çekmişti.