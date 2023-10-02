Youtube profesörü Özgür Demirtaş Akbank'tan kovuldu!
Bulduğu her fırsatta Türkiye ekonomisini hedef alan ve karamsarlık pompalayan Ekonomist Özgür Demirtaş görev yaptığı Akbank'tan kovuldu. Demirtaş'ın istifa ettiği yazılsa da Akbank Genel Müdürlüğü’ne atanan Cenk Kaan Gür'ün Özgür Demirtaş ile çalışmak istemediği ve Demirtaş ile yolların ayrıldığını belirtti. İşte detaylar...
Prof. Dr. Özgür Demirtaş Akbank Yönetim Kurulu üyeliğinden kovuldu. Yaptığı YouTube yayınları ve sosyal medya üzerinden her fırsatta Türkiye ekonomisine yönelik karamsarlık pompayalan Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Akbank'taki görevinden istifa ettiği haberleri gündeme geldi.
Ancak Özgür Demirtaş'ın görevden ayrılmasının kendi isteğiyle değil yönetimin talebi ile olduğu öğrenildi.
YENİ ATANAN İSİM ÖZGÜR DEMİRTAŞ'I İSTEMEDİ
Akbank Genel Müdürlüğü'ne atanan Cenk Kaan Gür, Özgür Demirtaş ile çalışmak istemediğini söyleyip Özgür Demirtaş'tan istifası istendi. Gelişme sonrası Özgür Demirtaş istifası alınarak kovuldu.
"YOUTUBE PROFESÖRÜ GÖNDERİLDİ"
Konuya ilişkin paylaşım yapan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Göngör Demirtaş'ın yerine gelen ismi yazdı. Güngör, "Akbank'ta YouTube profesörü Özgür Demirtaş gönderildi, yerine 45 yıldır bankacılık yapan Eyüp Engin geldi. Banka için hayırlı olmuş!" ifaelerini kullandı.
PATRONUNA SESİ ÇIKMAMIŞTI
6 Şubat'ta asrın felaketi yaşanırken devleti aciz göstermek için kameralar karşısına geçen Özgür Demirtaş ikiyüzlülük örneği sergilemişti.
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in Türkiye yastayken Florida'da katıldığı partiden fotoğraf paylaşmasını görmezden gelen Demirtaş aralarında Akbank ve Sabancı Holding çalışanlarının da bulunduğu on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği afetin ardından parti fotoğrafı paylaşan patronuna karşı sessiz kalmıştı.
Demirtaş bu tavrı ile "samimiyetsizliğini" gözler önüne sererken, sosyal medyada da bu sessizliği tepki çekmişti.
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