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EK MTV'de kritik gün yarın! Anayasa Mahkemesi kararını açıklayacak...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
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EK MTV’de kritik gün yarın! Anayasa Mahkemesi kararını açıklayacak...

Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasına yönelik düzenlemenin iptali istemini yarın görüşecek. İptal istemi yarın karar bağlanacak. İşte detaylar...

Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne CHP itiraz etmiş, kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

DÜZENLEME İNCELENDİ

Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi.

KARARA BAĞLANACAK

Dosyayı 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşmeye karar veren mahkeme, iptal istemini de karara bağlayacak.

NE OLMUŞTU?

Düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ödemelerin ağustos ve kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti.

AYM ek MTV’yi iptal edecek mi? AYM EK MTV'Yİ İPTAL EDECEK Mİ?

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