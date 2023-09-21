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THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Yenişehir kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Yenişehir kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

"THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. THY ve Emlak Konut'un ortak olduğu “Yenişehir Evleri Arnavutköy” projesi için başvuru süreci sona erdi. “Emlak Konut ve THY iş birliğiyle İstanbul'da ilk kez ev sahibi olacaklara yeni sosyal konut müjdesi! 13.000 bağımsız bölümün yer alacağı projesi için kura başvuruları başladı” şeklinde duyurusu yapılan kura başvuru süresi haziran ayında doldu. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Yenişehir kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya başlatmıştı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

HAZİRAN AYINDA SONA ERMİŞTİ

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuru süreci 2 Haziran 2023 tarihinde sona erdi.

TARİH BELLİ OLDU MU?

Yenişehir evlerinin hak sahipleri kurada açıklanacak. Kura çekiliş tarihi şirket tarafından belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak. Henüz konut tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ÖDEMELER EMLAK KONUT'A YAPILACAK

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

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