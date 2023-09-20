Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? MB Eylül toplantısı ayın kaçında yapılacak?

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistler bu ay da TCMB'den fazi artışı bekliyor. AA Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette. 500 baz puan artış beklentisi öne çıktı.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.