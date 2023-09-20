Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? MB Eylül toplantısı ayın kaçında yapılacak?
"Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Piyasaların gözü eylül ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, ağustos ayında politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltmişti. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? MB Eylül toplantısı ayın kaçında yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor. Altın, dolar ve borsa yatırımları bulunan yatırımcılar, açıklanacak olan eylül ayı faiz kararına kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası'nın son üç aydaki toplam faiz artışı 16,5 puana ulaştı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Ekonomistler bu ay da TCMB'den fazi artışı bekliyor. AA Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette. 500 baz puan artış beklentisi öne çıktı.
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,00 oldu.
Reuters anketine katılan 16 ekonomist de TCMB'den 5 puanlık artış bekliyor. Tahminler yüzde 27,5 ile yüzde 31 bandında yer alıyor.
AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı belli oldu. Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti.
Faiz artışı piyasa beklentilerinin üç katı oldu. Son üç aydaki faiz artışı 16,5 puanı buldu.
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