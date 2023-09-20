Fed’in faiz kararı ne olacak? Küresel piyasa buna odaklandı

Analistler, arz endişeleriyle yaklaşık son 10 ayın en yüksek seviyelerinde seyreden petrol fiyatlarının, küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadelesini daha da karmaşık hale getirebileceğini vurguladı.

Yükselen petrol fiyatlarının, hem enflasyonu artırdığını hem de ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu belirten analistler, bu durumun 1970'lerin ortasında ABD'nin resesyona girmesinde büyük rol oynadığını hatırlattı.

Öte yandan, dün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), haziranda 2023 yılı için yüzde 2,7 olarak açıkladığı küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 3'e revize ederken, 2024 için ise büyüme tahmini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye indirildi.

OECD raporunda, "Küresel ekonomi, 2023'ün ilk yarısında beklenenden daha dirençli kaldı. Ancak büyüme görünümü zayıf kalmaya devam etmekte. Para politikasının giderek daha görünür hale gelmesi ve Çin ekonomisinden beklenenden daha zayıf bir toparlanma ile 2024 yılında küresel büyümenin 2023'e göre daha düşük olacağı tahmin edilmektedir." denildi.

Ayrıca, ABD'li otomobil üreticisi Ford'un Kanada fabrikasındaki örgütlü işçi sendikası ile anlaşmaya vardığına yönelik haber akışının ardından General Motors, Ford ve Stellantis'in hisseleri yaklaşık yüzde 2'şer artış gösterdi.