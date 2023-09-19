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TÜİK açıkladı! Türkiye’de elektrikli otomobil sayısında artış | İki katını geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.09.2023
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TÜİK açıkladı! Türkiye’de elektrikli otomobil sayısında artış | İki katını geçti

Son dakika haberi! TÜİK'in verilerine göre temmuz ayı itibariyle trafikte yaklaşık 33 bin adet elektrikli araç bulunurken, Türkiye'nin yerli ve milli ilk otomobili TOGG'da yollardaki yerini aldı.

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