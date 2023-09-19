Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Merkez Bankası toplantısı bu hafta mı? Eylül ayı faiz kararı...
"Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son toplantısında 750 baz puanlık artışla faiz oranını yüzde 25’e çeken Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı iç piyasalarda merakla bekleniyor. Ekonomistler Merkez Bankası faiz beklentisini değerlendirirken, agresif faiz artışı bekleyenler olduğu gibi daha küçük oranlı bir artırım bekleyenler de yer alıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Merkez Bankası toplantısı bu hafta mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ve ağustos aylarında faizi artıran Merkez Bankası'nın vereceği eylül ayı faiz kararı ekonomi üzerinde etkili olacak. Merkez Bankası eylül faiz kararı 21 Eylül Perşembe günü belli olacak. İşte, toplantı için son gelişmeler...
MERKEZ BANKASI EYLÜL FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre Eylül ayı toplantısı 21 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Toplantı ardından faiz kararı ise aynı gün saat 14:00'te açıklanıyor olacak.
MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ
Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,5'ten yüzde 25 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.
MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ
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