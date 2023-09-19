Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Merkez Bankası toplantısı bu hafta mı? Eylül ayı faiz kararı...

"Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Merkez Bankası toplantısı bu hafta mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ve ağustos aylarında faizi artıran Merkez Bankası'nın vereceği eylül ayı faiz kararı ekonomi üzerinde etkili olacak. Merkez Bankası eylül faiz kararı 21 Eylül Perşembe günü belli olacak. İşte, toplantı için son gelişmeler...