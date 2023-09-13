Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Ziraat Bankası ödeme...
"Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 mazot gübre desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti. Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek olan mazot ve gübre desteği ödeme tarihlerini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam 11,5 milyar liralık desteği sunacağız." dedi. 5 ay erkene çekilen buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerin mazot gübre desteği Ziraat Bankası hesaplarından çekilecek. İşte konu hakkında son gelişmerl...
"Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin 5 ay öne çekildiğini müjdeledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mazot, gübre desteklerini ekimden itibaren hesaplarına tanımlayacağız." dedi. 2023 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 TL mazot desteği, 46 TL gübre desteği ödeniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çiftçilere müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
"2024 yılı Mart ayında ödenecek olan buğday arpa yulaf çavdar üreticilerimizin desteklerini 2023 ekim ayından itibaren Ziraat Bankası hesaplarında tanımlayacağız. Toplam 11,5 milyar liralık desteği sunacağız."
ÖDEMELER NASIL SORGULANIR?
Buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerinin mazot gübre desteği Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sorgulaması yapabilir.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?
2023 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 TL mazot desteği, 46 TL gübre desteği ödeniyor. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 121 olarak ödeme yapılıyor.
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