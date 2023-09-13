Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Ziraat Bankası ödeme...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

2023 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 TL mazot desteği, 46 TL gübre desteği ödeniyor. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 121 olarak ödeme yapılıyor.