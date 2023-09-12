Ekonomi yönetiminin 100 günlük Z Raporu! Sorunlar çözüldü adımlar peş peşe atıldı

Ek bütçe yanında, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisine ilişkin düzenlemeler de yasalaştı. "Milli Dayanışma Paketi" adı verilen bu düzenlemeyle, bütçede depremler nedeniyle oluşacak yükün telafi edilmesi amaçlandı. Düzenlemeyle, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması da kararlaştırıldı.

Bu süreçte, kamu kurumlarına gönderilen tasarruf genelgesiyle, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi talep edildi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele adımları da sıklaştırılırken, KDV oranlarını hatalı uygulayan mükellefler başta olmak üzere vergi kayıp ve kaçağının yakından takip edilmesi sağlandı.

Görevine hızlı başlayan ekonomi yönetimi, bu yılın ikinci yarısında uygulanacak asgari ücrete ilişkin süreci de süratle tamamladı. Yürütülen müzakerelerle, asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak belirlendi.