"Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatar 2023? Eğitim ödeneği son durum ne, yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kırtasiye desteği ödemelerini gündemlerine aldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlere kırtasiye malzemeleri için eğitim ödeneği desteği sağlanacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...