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Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatar 2023? Eğitim ödeneği son durum ne, yattı mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.09.2023
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Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatar 2023? Eğitim ödeneği son durum ne, yattı mı?

"Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatar 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Öğretmenler eğitim ödeneklerinin yatacağı tarihi merak ediyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatar 2023? Eğitim ödeneği son durum ne, yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kırtasiye desteği ödemelerini gündemlerine aldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlere kırtasiye malzemeleri için eğitim ödeneği desteği sağlanacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...

EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Öğretmen kırtasiye ödeneği geçtiğimiz yıl 12 Eylül tarihinden itibaren hesaplara aktarılmıştı.

Bu yılın ödeme takvimi henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl eğitim ödeneğine ilişkin şu açıklamada şu ifadeler yer alıyordu;

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi.

Yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.

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