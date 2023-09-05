Tarım Kredi’de eğitim kampanyası! Beslenme çantası ucuza dolacak | 42 üründe indirim...

Deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat'tan sonra bölgede ihtiyaçların giderilmesi için çok güçlü bir çalışma yürüttüklerini anlatan Bademli, "O tarihten itibaren Adana'da 5, Adıyaman'da 5, Elazığ'da 2, Gaziantep'te 8, Hatay'da 1, Malatya'da 6, Osmaniye'de 5, Şanlıurfa'da 2 ve Kahramanmaraş'ta 2 olmak üzere toplam 36 market açtık. Yılsonuna kadar Adıyaman'da 7, Gaziantep'te 3, Hatay'da 5, Malatya'da 3, Osmaniye'de 3 ve Kahramanmaraş'ta 7 olmak üzere toplam 28 market açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.