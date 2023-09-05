OVP yarın mı açıklanacak, ne zaman? 2023 Orta Vadeli Program nedir, ne demek?
Türkiye'nin ekonomik geleceğine yönelik önemli bir adım olan Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili bürokratların İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıda son rötuşları yapılarak tamamlanmıştır. Bu program, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını çizecek ve önemli adımları içerecek. Vatandaşlar OVP'nin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte detayları...
Türkiye'nin ekonomik geleceğine ışık tutacak olan 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel ekonomik göstergeleri içerecek ve Türkiye'nin ekonomik rotasını belirleyecek önemli bir belge olacak. Bu dönemin ekonomik hedefleri, enflasyonun kontrol altına alınması, istihdamın artırılması, sürdürülebilir büyüme, ihracatın artırılması ve cari açığın azaltılması gibi konulara odaklanacak.
Türkiye ekonomisinin 3 yıllık 'enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık' gibi temel gösterge hedeflerini içeren 2024-2026 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program bu hafta açıklanıyor.
Takvim'den Hazal Ateş'in haberine göre, gelir ve servet eşitsizliğinin azaltılması, dar gelirlinin korunmasını esas alan OVP'yle ekonomi yönetiminin atacağı adımlar takvime bağlanacak. Buna göre, enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek, işgücü piyasası reformu yapılacak, fahiş fiyat ve maliyetler düşürülecek, çalışanların gelirleri enflasyona karşı korunacak, işgücü piyasası güvenceli esneklik temelinde tasarlanacak.
BEŞTEPE'DE AÇIKLANACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili bürokratlar önceki gün İstanbul'da bir araya gelerek son rötuşları yaptı. Programın bu hafta Beştepe'de düzenlenecek toplantıyla Yılmaz tarafından açıklanması bekleniyor.
Toplantıya Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyeleri de katılacak. 2024 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklar da programın açıklanmasıyla hız kazanacak. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak.
3 TEMEL DAYANAĞI VAR
Programın, 'para politikası, maliye politikası ve yapısal reform' olmak üzere üç temel dayanağı bulunuyor. Türkiye'nin rekabet gücünü ve üretimdeki verimliliğini artıracak ve ekonominin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanması hedefleniyor. Bu sayede kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişim öngörülüyor. Programda, iş dünyasından STK'lara kadar pek çok kesimle yapılan toplantılarda dile getirilen talep ve çözüm önerileri de yer alacak.
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- OVP yarın mı açıklanacak, ne zaman? 2023 Orta Vadeli Program nedir, ne demek?
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