İkinci elde fiyatlar ne durumda? Sıfır araçlar piyasada bulunabiliyor mu? Araba alacaklar dikkat! A Haber canlı yayınında flaş sözler

FİYATLARINDA DAHA İYİ NOKTALARA GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Anaçal yapılacak denetimler sayesinde fiyatların daha da düşeceğini belirtirken sözlerini şu şekilde tamamladı:

Bu yıl yapılan 2 düzenleme vardı. Motor taşıtları ticareti hakkında. En önemlisi 2. El araçların sıfır araçların üzerinde ilan siteleri üzerinden satışı kısıtlanması düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde de ilan sitelerinde sahte isimlerle sahte hesaplarla verilen ilanlar vardı. Bu ilanlarla kişiler kimliğini gizleyerek piyasadaki artışı tetikliyordu. Bu düzenleme ile birlikte ilan sitelerinde daha şeffaf daha güzel şekilde ilan girilecek. Bu girilen ilanlar da artık gerçek fiyatlara göre girilecek. Kimlik denetimi de yapılacak. Özellikle sıfır araçların bu son düzenlemelerle birlikte 6 ay 6 bin km satışının yapılamaması ikinci el araçların sıfır araçların fiyatının üstünde pazarlanarak satışının yapılamamasından dolayı burada manipülasyonu gerçekleştiren fırsatçılar kimliklerini gizleyerek yapıyorlardı. Bu kişilere ulaşmak zordu. Bakanlık duruma el attı. Gerçek kimlikleriyle bu işi yapmaları gerekecek. Piyasaya bir düzen getirilmiş oldu. Bakanlığın harekete geçmesinin ardından sıfır ve ikinci el otomobil piyasalarında gerçek kullanıcının bu araçlara ulaşması noktasında olumlu gelişmeler yaşanıyor. Denetimlerin artmasıyla birlikte önümüzdeki süreçte fiyatların daha da iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz.