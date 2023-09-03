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İkinci elde fiyatlar ne durumda? Sıfır araçlar piyasada bulunabiliyor mu? Araba alacaklar dikkat! A Haber canlı yayınında flaş sözler

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.09.2023
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İkinci elde fiyatlar ne durumda? Sıfır araçlar piyasada bulunabiliyor mu? Araba alacaklar dikkat! A Haber canlı yayınında flaş sözler

Otomobil piyasasında yaşanan fırsatçılık sonrası Ticaret Bakanlığı devreye girmişti. Bakanlığın uyguladığı hamle meyvelerini vermeye devam ediyor. Peki ikinci elde fiyatlar ne durumda? Sıfır araçlar piyasada bulunabiliyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Sıkı denetimler, düzenlemeler ve alınan ek önlemler sonrası otomotiv sektöründe işler değişiyor. Yeni uygulamalar sayesinde, aylardır ikinci elde görülen yüksek fiyatlar, son zamanlarda az da olsa düşmeye başladı.

Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı yaptırımlar, ikinci el piyasasında yeniden dengelerin kurulmasını sağladı.

Peki ikinci elde fiyatlar ne durumda? Sıfır araçlar piyasada bulunabiliyor mu? Otomobil piyasası uzmanı Mustafa Anaçal A Haber'de merak edilen soruları yanıtladı.

FİYATLARIN DAHA DA GERİYE ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Sıfır ve ikinci el araçlarda balonun patladığını belirten Anaçal, "Ticaret Bakanlığımızın yönetmelikteki yapmış olduğu değişikliklerden sonra şuan ikinci el ve sıfır otomobil piyasalarında gerçek kullanıcı lehinde güzel gelişmeler yaşanıyor. İkinci el otomobillerde şuan köpük fiyat olarak nitelendirdiğimiz fiyatlar şuan geri çekilmeye başladı daha da geri çekilmesini bekliyoruz." dedi.

ÇEŞİTLİ KAMPANYALARLA ARAÇ SATIŞLARI BAŞLADI

Araba alacaklara uyarılarda bulunan ve sıfır ile ikinci el araç satan kurumsal firmaların çeşitli kampanyalar başlattığının altını çizen Anaçal, "Sıfır otomobil çip krizinden dolayı bayilere çok az sayıda geliyordu. Gerçek kullanıcılar yerine al-satçılar ve yatırımcılar bu araçları satın alıyorlardı. Bu sebeple araç fiyatlarında son günlerde fahiş artışlar yaşanıyordu. Şuan bayilere çip krizi neredeyse bittiği için talebi karşılayacak kadar sıfır araç geliyor. Ve gerçek kullanıcılar da bayilerden sıfır araç satın alabiliyorlar. Hatta sıfır satan bayilerde ve 2. el araç satan kurumsal şirketlerde çeşitli kampanyalarla gerçek kullanıcı bu araçlara makul düzeyde ulaşmasını sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

FİYATLARINDA DAHA İYİ NOKTALARA GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Anaçal yapılacak denetimler sayesinde fiyatların daha da düşeceğini belirtirken sözlerini şu şekilde tamamladı:

Bu yıl yapılan 2 düzenleme vardı. Motor taşıtları ticareti hakkında. En önemlisi 2. El araçların sıfır araçların üzerinde ilan siteleri üzerinden satışı kısıtlanması düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde de ilan sitelerinde sahte isimlerle sahte hesaplarla verilen ilanlar vardı. Bu ilanlarla kişiler kimliğini gizleyerek piyasadaki artışı tetikliyordu. Bu düzenleme ile birlikte ilan sitelerinde daha şeffaf daha güzel şekilde ilan girilecek. Bu girilen ilanlar da artık gerçek fiyatlara göre girilecek. Kimlik denetimi de yapılacak. Özellikle sıfır araçların bu son düzenlemelerle birlikte 6 ay 6 bin km satışının yapılamaması ikinci el araçların sıfır araçların fiyatının üstünde pazarlanarak satışının yapılamamasından dolayı burada manipülasyonu gerçekleştiren fırsatçılar kimliklerini gizleyerek yapıyorlardı. Bu kişilere ulaşmak zordu. Bakanlık duruma el attı. Gerçek kimlikleriyle bu işi yapmaları gerekecek. Piyasaya bir düzen getirilmiş oldu. Bakanlığın harekete geçmesinin ardından sıfır ve ikinci el otomobil piyasalarında gerçek kullanıcının bu araçlara ulaşması noktasında olumlu gelişmeler yaşanıyor. Denetimlerin artmasıyla birlikte önümüzdeki süreçte fiyatların daha da iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz.

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