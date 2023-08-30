Küresel ticarette Panama paniği! Kuraklık vurdu geçişler sınırlandırıldı

Tecdelioğlu, şunları belirtti: "Gemilerin Panama Kanalı'nda uzun süre beklemesinden dolayı küresel hareketlilikte de ister istemez bir yavaşlama olacaktır. Bu durum hem ihracatımızı hem de ithalatımızı olumsuz yönde etkiler. Bu kanaldaki birikimin Ekvator'a, Peru'ya, Şili'ye, Santiago'ya ulaşımı sağlanıyor. Yani bu kanaldan geçip hem Latin Amerika'nın batı tarafı hem Amerika'nın batı tarafına gidiş-gelişlerde ciddi anlamda olumsuz etkileri olur."