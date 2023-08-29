Türkiye ve Irak arasında ticaret hacmi genişliyor! Başbakan’dan büyük övgü

"Cumhurbaşkanı Reşit, Irak'ın imar ve ihyasında önemli rol oynayan firmalarımızı Irak'ın yeni projelerinde görmek istediklerini, Türkiye'nin Irak'ın en önemli ortaklarından olduğunu, firmalarımızı Irak'ın tüm bölgelerinde desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Ziyarette, Irak ile olan ticaretimizi çeşitlendirerek artırmak ve Irak'ta müteahhitlik projelerinde firmalarımızın daha fazla yer almasını sağlamak hususlarındaki önceliklerimizi ifade ettik."

Bolat, Cumhurbaşkanı Reşit'e Türkiye ve Irak arasında daha güçlü bir ortaklık için karşılıklı olarak çalışmaya devam edeceklerini belirttiklerini de bildirdi.