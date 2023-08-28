Küresel piyasalarda son durum! FED faiz artırımına devam edecek mi? Jerome Powell'ın açıklamaları...
Küresel piyasalar, FED Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yaptığı açıklamalarda şahin adımların daha dikkatli atılacağını belirtmesiyle haftaya pozitif şekilde başladı. FED'in faiz artırım döngüsünün son bulmuş olabileceği ihtimali yeni haftada risk iştahının güçlü seyretmesine neden oldu.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada şahin adımların çok daha dikkatli atılacağını belirtmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağına yerleşti.
Fed'in faiz artırım döngüsünün son bulmuş olabileceği ihtimali ve Çin'de hükümetin hisse alım satımına yönelik damga vergisini düşürmesi yeni haftada risk iştahının güçlü seyretmesine neden oluyor.
Fed Başkanı Powell, cuma günü uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğinden emin olana kadar politikamızı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz." dedi.
Yıllık bazda çekirdek tüketici enflasyonunun hala yüksek olduğuna değinen Powell, fiyat istikrarına geri dönmek için hala katedilmesi gereken çok yol olduğuna dikkati çekti.
Powell, büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna dair ek kanıtların enflasyondaki ilerlemeyi riske atabileceğini ve para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini vurguladı.
Daha fazla sıkılaştırmaya mı yoksa politika faizini sabit tutup gelecek verileri mi bekleyeceklerine karar verirken dikkatli olacaklarını kaydeden Powell, "Güçlü iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebilir olduğu bir döneme ulaşmak için fiyat istikrarına ihtiyacımız olacak. İş bitene kadar buna devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerin önemine dikkati çekerek, Powell'ın açıklamalarının ardından özellikle tarım dışı istihdam verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.
Öte yandan, geçen hafta dört haftalık düşüş eğilimini sonlandıran altının ons fiyatı 1.916 dolarda dengelenirken, Brent petrolün varil fiyatı haftaya yüzde 0,2 azalışla 84,05 dolardan başladı.
Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,73, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da yükselişle başladı.
Avrupa borsalarında cuma günü alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Jackson Hole'de yaptığı konuşmada enflasyondaki yüzde 2 hedefini vurguladı.
Enflasyonu yüzde 2 seviyesine indirene kadar sıkı para politikasını devam ettireceklerini aktaran Lagarde, ücretlerdeki artışların yakından takip edilmeye devam edileceğini ifade etti.
Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,07 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da yükselişle başlarken, İngiltere'de bugün piyasalar kapalı olacak.
Asya piyasalarında Çin kaynaklı pozitif hava bölge genelinde etkili olurken, Çin hükümetinin ekonomiyi ve piyasaları destekleyici adımları devam ediyor.
Hükümet son olarak hisse senedi piyasalarında damga vergisi oranını düşürdüğünü açıklarken, analistler, bunun en son 2008 yılında yapıldığını hatırlattı.
Öte yandan, yaklaşık 2 yılın ardından işleme açılan gayrimenkul şirketi Evergrande'nin hisseleri yüzde 87 değer kaybederken, inşaat sektörü yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.
Yurt içinde cuma günü dalgalı hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3 değer kazancıyla günü 7.716,67 puandan tamamladı.
Dolar/TL, cuma günü yüzde 2,2 artışla 26,3550'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,5080 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat işletme endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.920 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
17.30 ABD, ağustos ayı Dallas Fed imalat işletme endeksi
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