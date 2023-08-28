Küresel piyasalarda son durum! FED faiz artırımına devam edecek mi? Jerome Powell’ın açıklamaları...

Powell, büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna dair ek kanıtların enflasyondaki ilerlemeyi riske atabileceğini ve para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini vurguladı.

Daha fazla sıkılaştırmaya mı yoksa politika faizini sabit tutup gelecek verileri mi bekleyeceklerine karar verirken dikkatli olacaklarını kaydeden Powell, "Güçlü iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebilir olduğu bir döneme ulaşmak için fiyat istikrarına ihtiyacımız olacak. İş bitene kadar buna devam edeceğiz." ifadesini kullandı.