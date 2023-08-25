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E-BEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN? E-bebek halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2023
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E-BEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN? E-bebek halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir?

"E-bebek halka arz ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. E-bebek halka arz hangi bankalarda?Ebebek Mağazacılık A.Ş, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz için onay aldı. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Ebebek'in 40.000.000 TL'lik lot artırımı gerçekleştirerek halka arz sürecini başlatması bekleniyor. İşte, haberin detayları...

"E-bebek halka arz ne zaman başlıyor?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Ebebek Mağazacılık A.Ş yakında arz edilecek. Peki, E-bebek halka arz eşit mi oransal mı? İşte Ebebek Mağazacılık halka arz tarihleri 2023!

HALKA ARZ ŞEKLİ

Sermaye Artırımı: 24.000.000 Lot

8.387.005 lot Ahmet Afif Topbaş,

1.692.116 lot Mahmud Muhammed Topbaş,

1.676.572 lot Musa Topbaş,

1.073.359 lot Halil Erdoğmuş,

750.000 lot Fatma Hande Topbaş,

750.000 lot Fatma Zehra Ülker,

1.670.948 lot Kamal Anthony Hatoum

FONUN KULLANIM YERİ

%55 yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımları

%10 yenilenebilir enerji (GES) yatırımları

%35 işletme sermayesi

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ, BORSA KODU VE ŞEKLİ

Ebebek halka arz büyüklüğü 1.8 milyar TL olarak belirlendi. Halka açıklık %29.41 olarak açıklandı. Borsa kodu henüz belli olmazken, eşit dağıtım olacak.

HALKA ARZ FİYATI VE PAYI BELLİ OLDU!

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olduğu halka arz 40.000.000 lot olarak belirlenirken, fiyatı 46,50 TL olarak belirlendi.

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