E-BEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN? E-bebek halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir?

"E-bebek halka arz ne zaman başlıyor?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Ebebek Mağazacılık A.Ş yakında arz edilecek. Peki, E-bebek halka arz eşit mi oransal mı? İşte Ebebek Mağazacılık halka arz tarihleri 2023!