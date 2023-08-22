22 Ağustos Toplu Sözleşme 4. toplantı canlı izle! Memur ve memur emekli maaş zamları belli oldu mu, ne kadar? 7. Toplu sözleşme son dakika açıklamalar...
22 Ağustos Toplu Sözleşme 4. toplantı canlı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. 2024-2025 döneminde memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, öngörülen takvime uygun olarak 22 Ağustos'ta sona erecek. Toplantıdan çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Peki, Memur ve memur emekli maaş zamları belli oldu mu, ne kadar? 7. Toplu sözleşme son dakika açıklamalar...
"Memur ve memur emekli maaş zamları belli oldu mu, ne kadar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024-2025 döneminde memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, 22 Ağustos'ta tamamlanacak. Eğer bu tarihe kadar taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci devreye girecek. Peki, Memur ve memur emekli maaş zamları belli oldu mu, ne kadar? 7. Toplu sözleşme son dakika açıklamalar...
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler 22 Ağustos'ta sona erecek. Bu tarihe kadar taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor.
Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla başlayan pazarlıklar, 17 Ağustos'taki ikinci teklifle yoğunlaştı.
Kamu İşveren Heyetinin son yaptığı 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, yeni teklif beklemeye başladı.
Anlaşma sağlanamazsa zammı Hakem Kurulu belirleyecek
Belirlenen takvim gereği müzakere sürecinin 22 Ağustos'ta sona ereceği toplu sözleşmesi görüşmelerinde, gözler Kamu İşveren Heyetinin yapacağı yeni tekliflere çevrildi.
Bu tarihe kadar taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.
Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.
Memur-Sen 2024 yılı için yüzde 70 zam talep etmişti
Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.
Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.
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- 22 Ağustos Toplu Sözleşme 4. toplantı canlı izle! Memur ve memur emekli maaş zamları belli oldu mu, ne kadar? 7. Toplu sözleşme son dakika açıklamalar...
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