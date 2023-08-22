22 Ağustos Toplu Sözleşme 4. toplantı canlı izle! Memur ve memur emekli maaş zamları belli oldu mu, ne kadar? 7. Toplu sözleşme son dakika açıklamalar...

"Memur ve memur emekli maaş zamları belli oldu mu, ne kadar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024-2025 döneminde memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, 22 Ağustos'ta tamamlanacak. Eğer bu tarihe kadar taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci devreye girecek. Peki, Memur ve memur emekli maaş zamları belli oldu mu, ne kadar? 7. Toplu sözleşme son dakika açıklamalar...