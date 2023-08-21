Merkez Bankası’nın KKM adımı ne anlama geliyor? Uzman isimden dikkat çeken yorum: Yıl sonuna kadar...

Son durumda toplam KKM büyüklüğünün 3 trilyon 357 milyar TL düzeyinde olduğunu belirten Bürümcekçi, şunları kaydetti: "Bu tutarın yaklaşık 20'sinin TL'den dönen, geriye kalan yüzde 80'lik kısmın ise Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'tan (DDKKM) oluştuğu varsayılırsa bu alt gruplar için belirlenen yüzde 95 ve yüzde 5 dönüşüm hedefleri, yıl sonuna kadar toplam KKM büyüklüğünün en az yüzde 15 civarında azaltılmasının amaçlandığını ima ediyor. Bu ise bankaların düşük faizli ve uzun vadeli yüklü tahvil alımına yönelmeyi tercih etmeyeceği varsayımıyla vadeli mevduatı büyütme rekabetine girerek vadeli mevduat faizlerini yükseltmesini getirebilirken, TL'nin seyri açısından destekleyici görünen bu unsur, bankaların henüz belli olmayan yeni tavan nedeniyle kredi faizlerine bu maliyet artışını yansıtamamaları halinde faiz marjlarını olumsuz etkileyebilir."