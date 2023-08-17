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Sektörde kalifiye eleman bulunamıyor! İnşaat işçisinin maaşı asgari ücreti üçe katladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.08.2023
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Sektörde kalifiye eleman bulunamıyor! İnşaat işçisinin maaşı asgari ücreti üçe katladı

İnşaat sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı büyüyor. Sıvacı, boyacı, kalıp ustasının günlük yevmiyesi 2 bin TL’yi buldu. Kule vinç operatörü maaşı ise 60 bine çıktı. Buna rağmen eleman bulunamıyor

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