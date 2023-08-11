İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor! Vurgunun önü kesildi | Üç hamle fiyatları çekti

Bakanlık ayrıca kayıt dışı ticaret ve ikinci el piyasasındaki haksız uygulamalar gibi olumsuz faktörleri ele almak için 6 bin kilometre ve 6 ay düzenlemesinin kapsamını 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzattı. Denetimlere bireysel kullanıcıların da dahil edilmesi ve sıfırdan yüksek fiyatlı ilanların yasaklanması da araçlardaki fiyat artışlarının önüne geçti. Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre son denetimlerle birlikte usulsüzlüklere karşı toplamda 120 milyon TL para cezası kesildi.