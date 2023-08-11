11 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik önemli açıklama

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik önemli açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.08.2023
ABONE OL
Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına yönelik önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemenin, teşvik ödemesini etkilemediğini belirterek, bir sağlık meslek grubu için planlanan iyileştirmenin, diğer bir meslek grubunun aleyhine olmasının düşünülemeyeceğini kaydetti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemenin doktorlar için kayba yol açacağı iddialarına yönelik açıklamada bulundu.

Tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemenin düşük kaldığını ve bunun yükseltileceği konusunu gündeme getirdiklerini ifade eden Koca, ödemenin "teşvik havuzundan" yapılacağı ve doktorlar için kayba neden olacağı yanılsamasına yol açacak bazı iddiaların ortaya atıldığını aktardı. Bu durumun üzücü ve şaşırtıcı olduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Uzun süredir bilinmesi gerektiği gibi taban ödeme, teşvik ödemesini etkileyen bir ödeme şekli değildir. Mahsuplaşma, Beyaz Reform'la 17 Ağustos 2022'de tarihe karışmıştır. Taban ödeme teşvikten ayrı hesaplanmakta, doğrudan her ayın 15'inde, maaş ve sabit ödemeyle birlikte tek bordroda gösterilerek yapılmaktadır. Sağlık hizmetlerinde bir ihtiyaç, bir mecburiyet ve de ahlaki gereklilik olan sağlık meslek gruplarının çalışma uyumunu bozacak her türlü yaklaşım etik dışıdır. Bir sağlık meslek grubu için planlanan iyileştirmenin diğer bir meslek grubunun aleyhine olması ise zaten düşünülemez. Biz bunları uzun uzun konuşmuştuk. Biz gerçeğe ve işimize bakalım. Önümüzde, Beyaz Reform'un beklenen yeni dönemi var."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA