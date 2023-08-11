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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyonu aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.08.2023
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Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyonu aştı

Antalya'ya 2023'ün 1 Ocak-10 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 56 bin 921 olarak gerçekleşti. Antalya, bu rakamlar ile turizmde rekorlar yılı diye tabir edilen 2019'u da geride bıraktı.

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