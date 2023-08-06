TMO 2023 Fındık fiyatları | Fındık fiyatları açıklandı mı, taban fiyat ne kadar? Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun...
2023 yılı fındık fiyatları ağustos ayı itibarıyla merak edilen konular arasında yer alıyor. Fındık üreticileri ve alıcıları, bu yıl da Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenecek olan taban fiyatını araştırıyorlar. Geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fındık fiyatları 54 TL olarak açıklanmıştı. Özellikle Ordu ve Giresun gibi illerimizde fındık üretimi önemli bir sektör olarak öne çıkıyor. Peki 2023 fındık fiyatları açıklandı mı, taban fiyat ne kadar?
Ağustos 2023 itibarıyla TMO tarafından belirlenecek fındık fiyatları için bekleyiş devam ediyor. Hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, taban fındık fiyatları özellikle merak edilmeye başlandı. Peki 2023 fındık fiyatları açıklandı mı, taban fiyat ne kadar? Konuya ilişkin son gelişmeler haberimizde...
TMO AĞUSTOS 2023 FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2023 fındık fiyatları henüz açıklanmış değil. Geçen yıl fiyatlar 30 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu hafta içinde fiyatların açıklanması bekleniyor.
Taban fiyatlar belirlendikten sonra bu fiyatların aşağısında satım alım işlemi gerçekleşmeyecek.
Ordu ve Giresun gibi fındık ihtiyacının büyük bir çoğunluğunun karşılandığı illerde bu yıl sel felaketi sebebiyle birçok fındık üreticisi etkilendi.
Fındık fiyatları geçtiğimiz yıl 54 lira olurken bu yıl 80 lira seviyesinin üstünde olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimize eklenecektir.
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