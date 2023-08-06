TMO 2023 Fındık fiyatları | Fındık fiyatları açıklandı mı, taban fiyat ne kadar? Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun...

Ağustos 2023 itibarıyla TMO tarafından belirlenecek fındık fiyatları için bekleyiş devam ediyor. Hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, taban fındık fiyatları özellikle merak edilmeye başlandı. Peki 2023 fındık fiyatları açıklandı mı, taban fiyat ne kadar? Konuya ilişkin son gelişmeler haberimizde...