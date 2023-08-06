İşte Yeniköy - Kemerköy gerçekleri! Ekonomiye senelik katkısı 1 milyar dolar | Bölge halkı için ciddi bir istihdam kapısı

23 bin 307 hektar büyüklüğündeki ruhsat sahası içinde 78 hektarlık bir alana sahip olan Akbelen mevkii, şirketin elektrik üretimine devam edebilmesi için büyük önem arz ediyor. Çam dışında ağaç türü bulunmayan, çalı örtüsü ya da hayvan popülasyonuna da sahip olmayan bölgedeki çalışmaların yeraltı suyuna bağımlı herhangi bir sistemi etkilemesi de mümkün gözükmüyor. Bölgeye ilişkin hazırlanan uzman raporlarında, Akbelen'in "muhafaza ormanı", "sit alanı" ya da "milli park" gibi bir niteliğe sahip olmadığı, bu alanlara komşuluğunun da bulunmadığı açıkça belirtiliyor.