İşte Yeniköy - Kemerköy gerçekleri! Ekonomiye senelik katkısı 1 milyar dolar | Bölge halkı için ciddi bir istihdam kapısı
Son dönemde muhaliflerin hedefinde olan Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 2.5’ini karşılıyor. Ekonomiye yılda 1 milyar dolarlık katkı sağlarken, aynı zamanda bölge halkı için de ciddi bir istihdam kapısı.
Bölgedeki yerli linyit kaynağı sayesinde geçen yıl 1.3 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçen santral, cari açığın kapatılmasına ise her sene 1 milyar dolarlık katkı sağlıyor.
Kömür santrallerinden elektrik üretiminin yeniden ivme kazandığı bu süreçte, Yeniköy-Kemerköy Termik Santrallerine yönelik eleştiriler muhalif medyada detaylarına inilmeden siyasi propaganda malzemesine dönüştürüldü. Santrallerin perde arkasında kalan detaylar ise iddialara yanıt niteliği taşıyor.
2014 YILINDA ÖZELLEŞTİRİLDİ
Özelleştirme ihalesi neticesinde 2014 yılında 2.67 milyar dolar bedelle İÇTAŞ ve Limak Enerji ortaklığındaki YK Enerji'ye devredilen santrallerde yerli linyit kömürü kullanılarak enerji üretimi sağlanıyor. Şirket, 3 bin 100 çalışanıyla bölgenin en büyük işvereni konumunda bulunuyor.
Devir sonrası üretim performansı yüzde 52 artan santraller, her yıl cari açığın kapanmasına 1 milyar dolarlık katkı sunuyor. Baca gazı arıtma sistemlerinin geliştirilmesi ve kapasite artırımı için ayrılan yatırım tutarı ise 360 milyon euro olarak dikkat çekiyor.
SON 3 YILDA 3 MİLYON FİDAN DİKİLDİ
2020 yılında Orman Genel Müdürlüğü ile "Ağaçlandırma Protokolü"ne imza atan şirket, son 3 yılda, ülke genelinde 3 milyon fidan dikimi gerçekleştirdi. 2 bin futbol sahası genişliğine denk orman anlamına gelen bu faaliyetler devam edecek. 2025 yılında dikilen fidan 5 milyona ulaşılacak.
Müdürlük ile imzalanan protokol dışında da ağaçlandırma çalışmalarına özel önem gösteriliyor. Bu kapsamda ruhsat sahasında kapatılan ocaklarda belirli bir planlama dahilinde hızla fidan dikimleri gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar kapanan sahalara dikilen 22 bin 100 adet zeytin ağacı ise hem zeytinleri hem de zeytinyağı ile bölge ekonomisinin hareketliliğini hızlandırıyor.
MAHKEME "DEVAM" DEDİ
Çevre izin, lisans ve yatırımlarını büyük oranda tamamlayan şirket, bu konunun takibini de hassasiyetle yürütüyor. Son dönemde sıkça tartışılan Akbelen mevkiine ilişkin 2 yıllık hukuki süreçte mahkeme "çalışmaların devamına" hükmetti. 3 farklı bilirkişi incelemesi sonucunda mahkeme heyeti yaklaşık 8 ay önce "yürütmeyi durdurma kararının reddine" karar verdi.
23 bin 307 hektar büyüklüğündeki ruhsat sahası içinde 78 hektarlık bir alana sahip olan Akbelen mevkii, şirketin elektrik üretimine devam edebilmesi için büyük önem arz ediyor. Çam dışında ağaç türü bulunmayan, çalı örtüsü ya da hayvan popülasyonuna da sahip olmayan bölgedeki çalışmaların yeraltı suyuna bağımlı herhangi bir sistemi etkilemesi de mümkün gözükmüyor. Bölgeye ilişkin hazırlanan uzman raporlarında, Akbelen'in "muhafaza ormanı", "sit alanı" ya da "milli park" gibi bir niteliğe sahip olmadığı, bu alanlara komşuluğunun da bulunmadığı açıkça belirtiliyor.
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