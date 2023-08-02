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Poşet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marketlerde poşet fiyatları arttı mı, kaç para oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023
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Poşet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marketlerde poşet fiyatları arttı mı, kaç para oldu?

"Poşet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı kararlarının yer aldığı Resmi Gazete'nin 2 Ağustos 2023 tarihli 32267. sayısında, poşetlerin geri kazanım katılım payının güncellendiği bildirildi. Peki, Poşet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marketlerde poşet fiyatları arttı mı, kaç para oldu?

"Poşet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marketlerde poşet fiyatları arttı mı, kaç para oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019'dan beri ülkemizde devam ediyor. Uygulandığı günden bu yana 25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da 'Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı' adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor. 2 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de poşetlerin geri kazanım katılım payında artış yaşandı. Peki, Poşet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marketlerde poşet fiyatları arttı mı, kaç para oldu?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; plastik alışveriş torbaları adet başı 38,5 kuruşa yükseltildi.

Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019'dan beri ülkemizde devam ediyor.

PLASTİK POŞETİN SAĞLIĞA ZARARLARI

Plastik poşetlerin insan sağlığına zararları çeşitli faktörlere dayanır ve bu zararlar genellikle plastik poşetlerin üretimi, kullanımı ve atılması süreçlerinden kaynaklanır. İşte plastik poşetlerin insan sağlığına bazı etkileri:

Kimyasal maddeler

Plastik poşetler, üretim aşamasında veya içinde bulundukları ortamdan kaynaklanan kimyasal maddeleri içerebilir. Bazı plastik poşetler, civa, kadmiyum, kurşun ve diğer zararlı ağır metaller gibi toksik kimyasallar içerebilir. Bu maddeler temas yoluyla insanlara geçebilir ve sağlık sorunlarına neden olabilir.

Plastik parçacıkları

Plastik poşetler zamanla parçalanabilir ve küçük plastik parçacıkları oluşturabilir. Bu parçacıklar çevrede ve su kaynaklarında yayılabilir. Plastik parçacıkları besin zinciri aracılığıyla insanlar tarafından tüketilebilir ve böylece insan vücuduna geçebilir.

Besin kontaminasyonu

Plastik poşetler yiyeceklerin taşınması ve saklanması için kullanıldığında, plastik poşetlerin yüzeyi, gıdaların üzerine zararlı kimyasallar ve plastik parçacıkları bulaştırabilir. Bu, gıdaların kalitesini ve güvenliğini tehlikeye atabilir.

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