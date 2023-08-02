Poşet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marketlerde poşet fiyatları arttı mı, kaç para oldu?

Kimyasal maddeler

Plastik poşetler, üretim aşamasında veya içinde bulundukları ortamdan kaynaklanan kimyasal maddeleri içerebilir. Bazı plastik poşetler, civa, kadmiyum, kurşun ve diğer zararlı ağır metaller gibi toksik kimyasallar içerebilir. Bu maddeler temas yoluyla insanlara geçebilir ve sağlık sorunlarına neden olabilir.

Plastik parçacıkları

Plastik poşetler zamanla parçalanabilir ve küçük plastik parçacıkları oluşturabilir. Bu parçacıklar çevrede ve su kaynaklarında yayılabilir. Plastik parçacıkları besin zinciri aracılığıyla insanlar tarafından tüketilebilir ve böylece insan vücuduna geçebilir.