Türkiye yabancı yatırımcıların rotasına girdi! İngiltere, Güney Kore ve ABD...









İNGİLİZ YATIRIMLARI ARTACAK

Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord, müzakereleri gelecek yıl başlayacak yeni serbest ticaret anlaşmasıyla Türkiye ile ekonomik ilişkilerin Fintech, yeşil enerji, telekom başta olmak üzere yeni sektörlerle ivme kazanacağını ve her iki ülke ekonomisi için ciddi fırsatlar gördüğünü bildirdi.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 30 arttığı bilgisini paylaşan Offord, "Türkiye şu anda bizim en büyük 20 ticari partnerimizden birisi, 18'inci sırada ve yükseliyor da. Şu anda ticaret hacmi 23.5 milyar sterlin seviyesinde. Bu hacmin üçte ikisini Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı oluştururken, üçte birini de Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye ihracatı oluşturuyor" dedi.

Offord, Türkiye'de dijital ekonomiyi benimsemiş iyi eğitimli genç bir nüfus olduğunu ve böylece yeni jenerasyon işletmelerin ortaya çıktığını söyledi. Offord, geçen hafta 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'23) da katıldığını ve oradaki İngiliz şirket ve KOBİ'lerin Türk şirketlerle birlikte çalıştığını ifade ederek şöyle konuştu: "Savunma sanayisindeki İngiliz KOBİ'ler ve Türk üreticiler birbiriyle oldukça iyi ilişkide. Sanayi üretiminde işbirliği yapıyorsak, bunun bir sonraki doğal adımı daha fazla yatırım yapmaya başlamak olacaktır. Türkiye'de daha fazla İngiliz yatırımı göreceğimizi umuyorum. Birleşik Krallık'ta deniz üstü rüzgâr enerjisi sektörüne ilgili birçok Türk yatırımcıyla bir seminer geçirdim. Burada birçok ortak nokta olduğunu düşünüyorum."