Sürekli rapor alanlar dikkat! Milyonlar bu detayları bilmiyor





FİZİK TEDAVİ, REHABİLİTASYON UYGULAMASINI EVDEN ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Evde sağlık hizmetleri kapsamında fizik tedavi giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Özel hastanelerdeki evde bakım hizmetinin bedeli ise kapsamda yer almıyor. Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki bazı tanılar hariç olmak üzere her hasta için bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ücreti karşılanıyor. Aynı bölge için 30 seans olan fizik tedavi hakkı için en fazla iki sağlık raporu düzenlenerek tedaviyi iki ayrı zamanda alma hakkı bulunuyor.