Sürekli rapor alanlar dikkat! Milyonlar bu detayları bilmiyor
Sağlık raporundan fizik tedaviye kadar birçok başlıkta "sigorta hizmetleri" 85 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. İşyeri ve iş ortamı nedeniyle sağlığı bozulan çalışan sağlık raporuyla kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir. Sağlık sorunu olmadığı halde çok sık rapor alanların, sosyal medyadan tatil, eğlence görüntüsü paylaşanların iş sözleşmesi iptal edilebilir.
Sağlık raporundan fizik tedaviye kadar birçok başlıkta "sigorta hizmetleri" 85 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. Aşırı alkol tüketimi nedeniyle rahatsızlanıp 3 gün işe gelmeyenin iş akdi iptal edilebilir. Tedavi amaçlı tüm sağlık raporlarını devlet karşılarken, ehliyet, evlilik muayenesi, vasi tayini raporları cepten ödenir.
İşyeri hekimi bir defada en fazla 2 gün istirahat verebilir, ayakta tedavide tek hekim en fazla 10 gün istirahat yazabilir. Boyun ve bel fıtığı, kırık, ağrı problemi, romatizma, inme, kırık başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde uygulanan fizik tedavi masraflarını devlet karşılar.
Gazilere fizik tedavi hizmeti sınırsız olup, aktif çalışan gibi emekli de yararlanabilir. Tedaviyi yarıda bırakıp yeniden fizik tedavi alacakların yeniden rapor çıkarması gerekiyor. SGK'lı hastalara kaplıca, termal su ve çamur tedavisi de sigorta kapsamında bulunuyor.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sağlık raporu, fizik tedavide merak edilen soruların yanıtları şöyle:
SAĞLIK RAPORU İLE İŞTEN AYRILDIĞIMDA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM?
İşyeri ve iş ortamı sağlığınızın bozulmasına neden oluyorsa işverenle konuşarak kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilirsiniz. İşverenin kabul etmemesi halinde sağlık nedeniyle işe devam edemeyeceğinize yönelik sağlık raporu alarak tazminatınızı alabilirsiniz. Çalışanın sağlığının o işyerinde çalışmaya elverişli olmadığına dair iddiasını sağlık raporu ile kanıtlaması zorunluluğu bulunuyor.
RAPORLUYKEN BAŞKA KENTE TATİLE GİTTİĞİ BELGELENEN ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLEBİLİR Mİ?
Raporlu olduğu dönemde istirahat etmek yerine tatile gidilmesi halinde işveren iş sözleşmesini haklı neden olarak feshedebilir. Yargıtay Hukuk Dairesi'nin bu konuda kararları bulunuyor. Yüksek yargı, benzeri bir olayın yaşandığı dosyada raporluyken tatile giden işçiyi çıkaran işvereni haklı buldu. İşveren, çalışanın raporlu olduğu tarihte havaalanı, memleketinde çektirdiği fotoğraflar ve konum bilgilerini sosyal medyadan paylaşmasını kanıt olarak gösterdi.
ÇOK SIK RAPOR KULLANILMASI İŞTEN ÇIKARMA SEBEBİ SAYILABİLİR Mİ?
Rapor kullanımının suiistimali durumunda fesih nedeni sayılabilir. Ancak öncesinde çalışanın savunması alınmadıysa bu fesih geçersiz sayılır. İşe son verilebilmesi için kullanılan rapor süresinin ihbar süresini 6 hafta geçmesi gerekiyor. Bu sürenin aşılmaması durumunda işveren işten çıkartamaz. İhbar süresi işçinin işyerindeki çalışma süresine göre belirleniyor. İş akdinin bildirimsiz feshi için raporun aralıksız alınmış olması gerekiyor. Çalışanın kendi kastı ya da alkol sorunu nedeniyle arka arkaya 3 iş günü ya da ayda 5 iş gününden fazla sürmesi durumunda iş akdi feshedilebilir.
SAĞLIK RAPORU ALMAK İSTENİLDİĞİNDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BEDELİ KARŞILIYOR MU?
Sevk belgesi düzenlenerek maluliyet, meslek hastalığı, kontrol muayeneleri gibi nedenlerle hastaneye sevk edilen için düzenlenen sağlık raporlarını Kurum karşılıyor. Ehliyet, engellik, vasi tayini, silah ruhsatına ilişkin istenen rapor, tarama amaçlı muayene ve işlemler gibi özel amaçla kullanılacak rapor bedellerini devlet karşılamıyor. İşe başlamak için istenen rapor özel amaçla kullanılacak durum bildirir rapor olduğundan karşılanmıyor.
SAĞLIK GEREKÇESİYLE İŞTEN ÇIKARILANLAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ?
İşsizlik ödeneğine hak kazanmak için çalışanın kendi iradesi dışında işsiz kalması gerekiyor. Ancak sağlık nedeniyle işten ayrılanlar işsizlik ödeneği alabilir. Bunun için son 3 yılda en az 600 prim gününün bulunması ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışması gerekiyor.
İŞYERİ HEKİMLERİ İÇİN RAPOR DÜZENLEMEDE BİR SINIR VAR MI, AYAKTAN TEDAVİDE KAÇ GÜN İSTİRAHAT VERİLEBİLİYOR?
İşyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir. Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. Kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek üzere uzatılabiliyor. Yirmi günden fazla olan sağlık raporları Sağlık Kurulu tarafından düzenlenir.
FİZİK TEDAVİ, REHABİLİTASYON UYGULAMASINI EVDEN ALMAK MÜMKÜN MÜ?
Evde sağlık hizmetleri kapsamında fizik tedavi giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Özel hastanelerdeki evde bakım hizmetinin bedeli ise kapsamda yer almıyor. Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki bazı tanılar hariç olmak üzere her hasta için bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ücreti karşılanıyor. Aynı bölge için 30 seans olan fizik tedavi hakkı için en fazla iki sağlık raporu düzenlenerek tedaviyi iki ayrı zamanda alma hakkı bulunuyor.
KOLUMDAN FİZİK TEDAVİ ALDIKTAN SONRA BELİMDEN DE ALABİLİR MİYİM?
Listede işaretli tanılar hariç olmak üzere bir hasta için son bir yıl içinde en fazla bir bölge için en fazla 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi ödeniyor. Bel bölgesinde fizik tedavi alma hakkı 1 yıl içerisinde 30 seans olup farklı bir bölge olma şartı ile en fazla bir bölgeden daha 30 seans fizik tedavi alınabilir.
FİZİK TEDAVİDE İLAVE ÜCRET ÖDENİYOR MU?
İlave ücret SGK ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla kişilerden alınan ücrettir. Bu hastaneleri tercih eden genel sağlık sigortası kapsamında olan kişilerden SUT ve eklerinde yer alan Kuruma fatura edilen işlem bedellerinin iki katına kadar ilave ücret alınabiliyor.
GÜNLÜK FİZİK TEDAVİ SÜRESİNDE 5 GÜNÜNDE TEDAVİSİ KESİLDİĞİNDE GERİ KALAN SÜREYİ DEVAM ETTİREBİLİR MİYİM?
Sağlık raporundaki fizik tedaviye başlanıldıktan sonra 5 iş gününden fazla ara verilmesi halinde ara verildikten sonra yeni bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekiyor. Ancak Parkinson gibi bazı hastalıklarda 5 iş günü ara verilse bile aynı sağlık raporu ile tedaviye devam edilebilir.
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