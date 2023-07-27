Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşı yattı mı? Tahsis numarasına göre ödeme tarihi, sorgulama ekranı!
"Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Emekli maaşlarına %25 zam yapılmasına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emekli maaşları, tahsis numarasının son hanesine göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Peki, Bağkur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2023? İşte, tahsis numarasına göre sorgulama ekranı!
2023 Temmuz ayı emekli maaşlarının hangi tarihte yatacağı milyonların gündeminde. Memur ve emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. 4A, 4B ve 4C'den emekli olanlar, emekli aylıklarının yatıp yatmadığını veya kaç lira olarak hesaplara yatırıldığını sorgulayabiliyor. Peki, Bağkur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2023? İşte, Tahsis numarasına göre sorgulama ekranı...
TEMMUZ 2023 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşti. TBMM'de kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam yapılması öngörüldü. Bu kapsamda enflasyon oranına refah payı ekleniyor. Buna göre emekli sandığı alan kişiler 15 günlük maaş farkı alabiliyor. SSK ve Bağkur emeklileri 15 günlük farktan faydalanamıyor.
En düşük emekli aylığı 7.500 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Emekli aylıklarına yapılan yüzde 25 zam, kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 25 zam sonrası 7.500 TL'nin altında kalan aylıklar, daha önce olduğu gibi 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.
Örneğin, ek ödeme dahil kök aylığı 5.000 TL olan kişi haziran ayında 7.500 TL aldı. Bu kişinin 5.000 TL olan kök aylığı yüzde 25 zamla 6.250 TL olacak. Kendisine, haziran ayında olduğu gibi bu yılın sonuna kadar 7.500 TL aylık ödenecek.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 25 zamlı aylığını Temmuz ayında alacak.
Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor.
SSK emeklileri, 17-26 Temmuz tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.
Memur emeklisi Temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak.
MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz maaşları ise Kurban Bayramı öncesinde ödenmişti. Bu yüzden Emekli memurlar zam olmadan maaşlarını almışlardı. Şimdi yüzde 25 artıştan kaynaklı farklar da memur emeklilerine ödenecek. Bu ödemelerinden de 24-28 Temmuz haftası içinde yapılması bekleniyor.
SSK emeklileri ise 17 Temmuz'dan itibaren zamlı olarak maaşlarını almaya başladılar.
Ayın 25'ine kadar tüm SSK emeklileri aylıklarını yüzde 25 artmış olarak alacak.
SSK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde yatacak.
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