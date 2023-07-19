32 günde paranızı durduğu yerde katlayın! Elinde nakit bulundurana %37 kazanç! Bir ayda okkalı değişim!
Elinde TL'si bulunan ve kısa vadede hem parasını koruyup hem de bir kazanç elde etmek isteyenler için mevduat hesapları kapı aralıyor. Mevduat hesapları, düşük risk ve güvenilirlikleri ile yatırımcılar arasında popüler bir tercih haline gelirken birçok kişi tarafından güvenle tercih edilmektedir. 32 günde %37'ye varan kazancı cebinize indirmeniz mümkün. Bankalar tek tek açıkladı. TEB, ING, DenizBank...
Son dönemde bankalar, mevduat hesaplarında yüksek getiri sağlama yarışına girmiş durumda. TEB, ING, Akbank gibi önde gelen bankalar, 32 gün gibi kısa bir sürede %37'ye varan kazanç fırsatları sunuyor. Bu avantajlı teklifler, yatırımcıların dikkatini çekiyor ve cebine sağlam bir kazanç indirmek isteyenleri heyecanlandırıyor. İşte detayları...
TEB
Faiz Oranı: %30
Net Getiri: 2.498,63 TL
Vade Sonu Ödeme: 102.498,63 TL
AlternatifBank
Faiz Oranı: %37
Net Getiri: 3.081,64 TL
Vade Sonu Ödeme: 103.081,64 TL
NKolay
Faiz Oranı: %36
Net Getiri: 2.998,36 TL
Vade Sonu Ödeme: 102.998,36 TL
AnadoluBank
Faiz Oranı: %35
Net Getiri: 2.915,07 TL
Vade Sonu Ödeme: 102.915,07 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %33
Net Getiri: 2.748,49 TL
Vade Sonu Ödeme: 102.748,49 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %33
Net Getiri: 2.748,49 TL
Vade Sonu Ödeme: 102.748,49 TL
YapıKredi
Faiz Oranı: %22
Net Getiri: 1.832,33 TL
Vade Sonu Ödeme: 101.832,33 TL
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- 32 günde paranızı durduğu yerde katlayın! Elinde nakit bulundurana %37 kazanç! Bir ayda okkalı değişim!
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