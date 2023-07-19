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32 günde paranızı durduğu yerde katlayın! Elinde nakit bulundurana %37 kazanç! Bir ayda okkalı değişim!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
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32 günde paranızı durduğu yerde katlayın! Elinde nakit bulundurana %37 kazanç! Bir ayda okkalı değişim!

Elinde TL'si bulunan ve kısa vadede hem parasını koruyup hem de bir kazanç elde etmek isteyenler için mevduat hesapları kapı aralıyor. Mevduat hesapları, düşük risk ve güvenilirlikleri ile yatırımcılar arasında popüler bir tercih haline gelirken birçok kişi tarafından güvenle tercih edilmektedir. 32 günde %37'ye varan kazancı cebinize indirmeniz mümkün. Bankalar tek tek açıkladı. TEB, ING, DenizBank...

Son dönemde bankalar, mevduat hesaplarında yüksek getiri sağlama yarışına girmiş durumda. TEB, ING, Akbank gibi önde gelen bankalar, 32 gün gibi kısa bir sürede %37'ye varan kazanç fırsatları sunuyor. Bu avantajlı teklifler, yatırımcıların dikkatini çekiyor ve cebine sağlam bir kazanç indirmek isteyenleri heyecanlandırıyor. İşte detayları...

TEB

Faiz Oranı: %30
Net Getiri: 2.498,63 TL
Vade Sonu Ödeme: 102.498,63 TL

AlternatifBank

Faiz Oranı: %37
Net Getiri: 3.081,64 TL
Vade Sonu Ödeme: 103.081,64 TL

NKolay

Faiz Oranı: %36
Net Getiri: 2.998,36 TL
Vade Sonu Ödeme: 102.998,36 TL

AnadoluBank

Faiz Oranı: %35
Net Getiri: 2.915,07 TL
Vade Sonu Ödeme: 102.915,07 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %33
Net Getiri: 2.748,49 TL
Vade Sonu Ödeme: 102.748,49 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %33
Net Getiri: 2.748,49 TL
Vade Sonu Ödeme: 102.748,49 TL

YapıKredi

Faiz Oranı: %22
Net Getiri: 1.832,33 TL
Vade Sonu Ödeme: 101.832,33 TL

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