TCMB faiz kararı açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? Merkez Bankası PPK temmuz ayı toplantısı ne zaman?
2023 Temmuz ayının Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Toplantının ardından temmuz ayı faiz kararı açıklanacak. Geçtiğimiz ay yeni Başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası PPK, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti. Peki TCMB temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
TCMB temmuz ayı faiz kararı açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. 27 ay sonra ilk kez geçtiğimiz ay faiz artırımı gerçekleştiren Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Şimdiyse gözler temmuz kararına çevrildi. İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
TCMB HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı.
Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti.
TCMB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.
AA Finans'ın, 20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.
2023 TCMB TAKVİMİ
*24 Ağustos 2023
*21 Eylül 2023
*26 Ekim 2023
*23 Kasım 2023
*21 Aralık 2023
*25 Ocak 2024
*22 Şubat 2024
*21 Mart 2024
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TCMB faiz kararı açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? Merkez Bankası PPK temmuz ayı toplantısı ne zaman?
- İOKBS bursu ne kadar oldu, zamlı mı yatacak 2023? MEB bursluluk sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklanma tarihi...
- YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞVURU 2023! 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek! Depremzede hibe desteği başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
- E-Okul yetenek sınavı sonuç ekranı 2023 | MEB e-Okul yetenek sınav sonuçları açıklandı mı? Güzel sanatlar, Spor, Anadolu İmam Hatip Liseleri...
- Marmara Üniversitesi bölümleri 2023! Marmara Üniversitesi kontenjanları! 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralaması...
- 1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! Altın fiyatlarında ok fırladı! İslam Memiş aralığı verdi! Yıl sonunda...
- YÖK ATLAS TYT-AYT TABAN PUANLARI | 2023-2024 yılı 250-300-310-330-350 taban puanla hangi üniversiteye girebilirim?
- Baş ağrısını şipşak geçiriyor! İbn-i Sina 1000 yıllık İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasına hemen bunu yapın!
- Vakıf Üniversite Ücretleri 2023-2024 | belli oldu mu, ne kadar? En ucuz ve pahalı üniversiteler kaç TL? Psikoloji, TIP, Diş Hekimliği, Hemşirelik...
- YKS-2023 başarı sıralaması! 2-4 yıllık üniversiteler en düşük kaç puanla alıyor? 130-160-180-190-200-230 puanla sözel sayısal bölüm kontenjanları!
- LGS MEB 2023 tercih sonuç ekranı | LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi son tercih tarihi!
- Sabah yorgun uyanana asırlık tedavi! Ebu Bekir Er Razi'den bitkinliğe şifa reçetesi! Yaz sıcaklarında tek yapmanız gereken...