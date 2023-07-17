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TCMB faiz kararı açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? Merkez Bankası PPK temmuz ayı toplantısı ne zaman?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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TCMB faiz kararı açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? Merkez Bankası PPK temmuz ayı toplantısı ne zaman?

2023 Temmuz ayının Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Toplantının ardından temmuz ayı faiz kararı açıklanacak. Geçtiğimiz ay yeni Başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası PPK, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti. Peki TCMB temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB temmuz ayı faiz kararı açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. 27 ay sonra ilk kez geçtiğimiz ay faiz artırımı gerçekleştiren Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Şimdiyse gözler temmuz kararına çevrildi. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı için karar geçtiğimiz ay açıklandı.

Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti.

TCMB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

2023 TCMB TAKVİMİ

*24 Ağustos 2023
*21 Eylül 2023
*26 Ekim 2023
*23 Kasım 2023
*21 Aralık 2023
*25 Ocak 2024
*22 Şubat 2024
*21 Mart 2024

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