Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı! Enerjide 200 milyar dolarlık proje hamlesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, göreve başlamasının ardından basın mensuplarıyla ilk kez bir araya geldi. Sondajdan altyapıya, yenilenebilirden nükleere olmak üzere 2035’e kadar 200 milyar dolarlık projelerinin olduğunu belirten Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Temel hedefimiz arz güvenliğini yerli kaynaklarla sağlamak" dedi.
Türkiye ekonomisinin temel probleminin, enerji ithalatının lokomotifliğini üstlendiği cari açık olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2035 yılına kadar planlanan toplam 200 milyar dolar büyüklüğündeki projelerle, yerli kaynak kullanımının en üst düzeye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.
96.5 MİLYAR DOLAR İTHALAT
Göreve başlamasının ardından basın mensuplarıyla ilk kez bir araya gelen, "Türkiye'nin ekonomideki temel açmazlarından bir tanesi cari açık ve bu cari açığın temel sebeplerinden bir tanesi, maalesef enerji ithalatı, bahsettiğimiz dışa bağımlılık hadisesi. 2022 yılı için 96.5 milyar dolarlık bir ithalat yaptık" dedi.
FİYATLAR İZAH EDİLEMEZ
Dünyada petrol ve doğal gaz fiyatlarının izah edilenin ötesinde bir noktaya geldiğine dikkat çeken Bayraktar, "Bu kadar büyük bir enerji ithalatıyla ekonomide de köklü bir değişimi-dönüşümü yapmak mümkün değil. Dolayısıyla biz Türkiye'nin dış politikasıyla, milli güvenlik politikalarıyla, sanayi politikalarıyla, istihdam politikalarıyla ve iktisadi politikalarıyla eşgüdüm ve uyum içerisinde politikalar geliştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Önümüzdeki döneme ilişkin projelerle ilgili bilgi veren Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "2035 yılına kadar startını verip bir kısmını tamamlamamız gereken, bu dönemde başlayıp biten, bir kısmı başlayacak, bir kısmı başlamak için hukuki altyapısı hazırlanacak yaklaşık 200 milyar dolarlık projelerimiz var. Bu projelerimizin içerisinde yenilenebilir, nükleer, doğal gaz-petrol aramacılık, doğal gaz-petrol ve elektrik altyapı projelerimiz, enterkonneksiyon projelerimiz var."
HEDEF ARZ GÜVENLİĞİ
Önümüzdeki sürece 200 milyar dolarlık bir proje setiyle hazırlandıklarının altını çizen Bayraktar, "Dolayısıyla temel hedefimiz; enerjide yeni bir yatırım ve reform sürecini başlatmak ve uygulamak. Temel hedeflerimizden biri arz güvenliğini kesintisiz şekilde ve mümkün olan en rekabetçi, en ucuz şekilde sağlamak. Ama bu sağlanırken de yerlileşmeye, yani yerli kaynağın kullanımına azami ölçüde önem vermek gibi bir vizyon ve hedefle yola çıkıyoruz" diye konuştu.
YENİLENEBİLİR ENERJİDE DEPAR ATILACAK
Türkiye'nin muazzam bir yenilenebilir kaynağı olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte her yıl yaklaşık 1.500 megavat rüzgâr projesi yapma hedefimiz var. 2035'e kadar 5000 megavatlık offshore'da, yani denizde rüzgâr projemiz var. Bu 1.500 megavat, önümüzdeki 12 yılda yaklaşık 18 bin megavat ilave güç artışı ile Türkiye rüzgârda 30 bin MW kurulu güce ulaşacak. Güneşte biraz daha iddialı hedeflerimiz var. Yıllık en az 3 bin-3 bin 500 megavatlık yeni kurulu gücü devreye almamız gerekiyor, yani 2035 yılına kadar yaklaşık 40 bin megavatlık ilave hedef koyduk" dedi.
YER ALTI KAYNAKLARI EKONOMİYE KAZANDIRILACAK
Yeni dönemde maden alanına özel bir önem vereceklerini kaydeden Bayraktar, "Madende artık Türkiye'nin net ihracatçı konuma gelmesi hedefimiz var. Hep cari açıkta doğal gaz, petrol, kömürden bahsediyoruz ama maden tarafının da büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Nadir toprak elementleri, diğer metalik madenler, çinko, bakır, altın. Artık gündemde müjdeler, yeni keşifler, yeni projeler var. Bunlar tabii ki önemli, ama yerin altındaki kaynağı çıkarmazsanız ekonomiye, istihdama, bölgeye hiçbir katkısı olmaz. Madenlerin çıkarıldığı yerde ekonominin de büyümesi, istihdama katkısı, çok önem arz ediyor. Onun için yeni dönem benim öncelikli konularımdan bir tanesi yer altı kaynaklarımız olacak. Madencilik faaliyetlerini iyileştirecek çalışmaların içerisinde olacağız" diye konuştu.
ENERJİ VERİMLİLİĞİYLE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜCADELESİ
İklim değişikliğiyle mücadelenin bütün dünyanın gündeminde olduğunu ifade eden Bayraktar, "Türkiye olarak biz de artık Paris İklim Anlaşması'nın tarafıyız. Ama onun daha ötesinde, 2021 yılında Cumhurbaşkanımız dünyaya şunu ilan etti. Türkiye 2053 yılında, yani bugünden 30 yıl sonra karbon nötr bir ekonomi olacak. Yani önümüzdeki 30 yıl içerisinde ulaştırmadan binalara, sanayiden tarıma ve enerjiye, bütün alanlarda çok büyük köklü bir dönüşüme ihtiyaç var. Türkiye önümüzdeki 5 yılda ve sonrasında yatırımda, istihdamda, üretimde çok köklü bir değişiklik içerisinde olması lazım. Daha farklı, daha katma değerli ürün üreten bir ekonomi haline dönmesi gerekiyor. Emisyon düşürmenin de en temeli enerjiyi verimli kullanmak, gerek üretimde, gerek tüketimde, meskenlerde, sanayide ve diğer alanlarda. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu anlamda düzenleyeceğimiz seferberlik yaklaşımıyla ülkede bunu ilerletebiliriz. Bu bizim bütün hedeflerimize yine yenilenebilirde olduğu gibi hitap eden bir alan. 2024'le 2030 yıllarını kapsayacak ulusal enerji verimliliğimizin ikinci fazı ile alakalı bir çalışma içerisindeyiz şu anda" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AF YASASI son dakika çıktı mı 2023? Mahkumlara af yolda mı, çıkacak mı? Denetimli serbestlik, genel, kısmi af, Adalet Bakanlığı ceza indirimi...
- Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Kızılay'ın ilk kadın başkanı Fatma Meriç Yılmaz kaç yaşında, nereli?
- Bu besini tüketerek 35 kilo verdi! Zuhal Topal'ın kilo verme yöntemi! Her gün 1 kaşık...
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
- Faizsiz 150.000 TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi ne zaman verilecek? Aile ve Gençlik bankası...
- Milyonların işini kolaylaştıracak! Veliler derin bir oh çekecek! İşte, yeni e-Devlet hizmeti...
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika açıkladı! Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak!
- Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV'siz, KDV'siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı...
- Okullar ne zaman açılıyor? MEB son dakika açıkladı! 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi...
- Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak? THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SON DURUM 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!
- Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2023? Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı kaç TL? Ödeme tarihileri, zamlı maaş hesaplaması!
- DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte 2023? DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDII! ÖSYM giriş ekranı! ais.osym.gov.tr