Faizsiz 150.000 TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi ne zaman verilecek? Aile ve Gençlik bankası...
"Evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi müjdesi Başkan Erdoğan tarafından verilmişti. Devlet destekli evlilik kredisinin kaynağı kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası'ndan sağlanacak. Peki, evlilik kredisi şartları neler? İşte, başvuru tarihleri...
"Evlilik kredisi ne zamna, kimlere verilecek?" gibi soruların cevapları araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Başvuru yapmak isteyen kişiler konuya dair detayları araştırıyor. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte 150 bin TL evlilik kredisi başvuru tarihi...
EVLİLİK KREDİSİ VE FAİZ ORANLARI KAÇ OLACAK?
Yeni evlenecek çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Faiz kredi miktarı 150 bin TL olacak. Konu hakkında Başkan Erdoğan, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Böylece, genç çiftler evlilik hayatına başlarken kimseye muhtaç olmadan yuvalarını kuracak, evliliğin ilk yıllarında finansal açıdan daha rahat bir ortamda yaşamlarını sürdüreceklerdir. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankası faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir" sözleri kullanıldı.
150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM
Seçim beyannamesi olarak duyurulan evllik kredisinin Yeni Kabine Toplantısı ile masaya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.
.Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." ifadelerini kullanmıştı.
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi için şartlar ve yaş sınırı henüz belli olmadı.
EVLİLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.
Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak.
Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faizsiz 150.000 TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi ne zaman verilecek? Aile ve Gençlik bankası...
- Milyonların işini kolaylaştıracak! Veliler derin bir oh çekecek! İşte, yeni e-Devlet hizmeti...
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika açıkladı! Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak!
- Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV'siz, KDV'siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı...
- Okullar ne zaman açılıyor? MEB son dakika açıkladı! 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi...
- Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak? THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SON DURUM 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!
- Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2023? Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı kaç TL? Ödeme tarihileri, zamlı maaş hesaplaması!
- DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte 2023? DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDII! ÖSYM giriş ekranı! ais.osym.gov.tr
- ZENİT - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! 9 Temmuz Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı 2023? Mahkumlara af çıktı mı, kimleri kapsıyor? 7. Yargı Paketi...
- Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti! MFÖ grubunun yıldız ismi sevenlerini yasa boğdu... Özkan Uğur kimdir?
- Yazın terlemeye dur diyecek besinler! Burnunuzun direği sızlamadan rahatça seyahat edebilirsiniz! Meğer onu tüketenler...