En düşük memur maaşı 22 bin TL! Teklif yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada "En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaracak kanun teklifini bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaracak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Torba yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanan düzenlemenin de TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun ardından da Genel Kurul gündemine gelecek.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: ÇARŞAMBA GÜNÜ BELLİ OLACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kur korumalı mevduat uygulamasını devam ettireceklerini de ifade ederek, "Bu mevduat için sağlanan vergi istisnasının süresini uzatıyoruz. Tasarruf sahiplerine olumsuzluk oluşturmayacak şekilde süreci yürütüyoruz." dedi.
Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlattıklarını dile getiren Erdoğan, "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet olarak ihtiyaç sahiplerinin her daim yanında olduklarına dikkati çekerek, 2002'de başlattıkları Türkiye Aile Destek Programı'ndan şimdiye kadar 3,7 milyon kişinin yararlandığını bildirdi. Erdoğan, "Program kapsamında şimdiye kadar ailelerimize toplam 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Türkiye Aile Destek Programı'nı bu sene de devam ettirme kararı aldık. Aldığımız kararların milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
BAKAN IŞIKHAN: ÖNCELİĞİMİZ REFAH VE YAŞAM KALİTESİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaş düzenlemesine ilişkin, 'Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz' dedi.
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