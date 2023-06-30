Altında hareketlilik! Ons ve gram altın fiyatları değişiyor! Yatırımcılar bu habere dikkat...

İŞSİZLİK BAŞVURULARI DA AZALDI

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 26 bin azalarak 239 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu veride beklentiler ise 264 bin olmuştu. Bu veri de ABD ekonomisi için olumlu yorumlandı ve altın için negatif etki gösterdi.