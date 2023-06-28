"Aile Destek ödemeleri bu ay son mu? Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere bu ay toplam 4,5 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi. Peki, Aile Destek ödemeleri bu ay son mu? Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2023?