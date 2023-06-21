Piyasaların gözü Jerome Powell’da! Altın fiyatlarında oynaklık sürüyor

Bunun yanında Çin ekonomisi de parlak görünüm sergilemiyor. Gevşek para politikasına geçen Çin için bu yıl ekonomik büyümesinin güçlü olmayacağı kanısı hakim. Bu da değerli metal altının fiyatını olumsuz etkilemeye başladı.

Fed'in faizi bu yıl düşürmeyeceği beklentisi, önümüzdeki yıl için de ekonomik verilere göre hareket alanının oluşacağı beklentisi altına olan talebi geriletirken dolara olan talebi de artırdı.