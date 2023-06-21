Kurbanlık alacaklara büyük kolaylık! Bakanlığın uygulaması ile tüm bilgilere ulaşmak mümkün
Kurbanlık arayışlarına başlayan vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığının mobil uygulaması 'Tarım Cebimde' üzerinden küpe numaralarını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, yaş, tür ve aşı bilgilerini sorgulayabiliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık sevklerinin başlaması nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yol denetimlerini artırırken, kurban satış yerlerinde hizmetlerin aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Vatandaşlar da satın almak istedikleri kurbanlık hayvanların bilgilerini 'Tarım Cebimde' mobil uygulaması üzerinden sorgulayabiliyor.
Vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığının mobil uygulaması 'Tarım Cebimde' üzerinden küpe numaralarını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, yaş, tür ve aşı bilgilerini sorgulayabiliyor.
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