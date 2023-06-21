21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Kurbanlık alacaklara büyük kolaylık! Bakanlığın uygulaması ile tüm bilgilere ulaşmak mümkün

Kurbanlık alacaklara büyük kolaylık! Bakanlığın uygulaması ile tüm bilgilere ulaşmak mümkün

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.06.2023
ABONE OL
Kurbanlık alacaklara büyük kolaylık! Bakanlığın uygulaması ile tüm bilgilere ulaşmak mümkün

Kurbanlık arayışlarına başlayan vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığının mobil uygulaması 'Tarım Cebimde' üzerinden küpe numaralarını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, yaş, tür ve aşı bilgilerini sorgulayabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık sevklerinin başlaması nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yol denetimlerini artırırken, kurban satış yerlerinde hizmetlerin aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşlar da satın almak istedikleri kurbanlık hayvanların bilgilerini 'Tarım Cebimde' mobil uygulaması üzerinden sorgulayabiliyor.

Vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığının mobil uygulaması 'Tarım Cebimde' üzerinden küpe numaralarını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, yaş, tür ve aşı bilgilerini sorgulayabiliyor.

'Tarım Cebimde' uygulamasını mobil cihazlarına indiren vatandaşlar, tüm kullanıcılara açık küpe sorgulama özelliğiyle küpe numarasını girerek büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar ile ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşabiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA