Kurbanlık alacaklara büyük kolaylık! Bakanlığın uygulaması ile tüm bilgilere ulaşmak mümkün

'Tarım Cebimde' uygulamasını mobil cihazlarına indiren vatandaşlar, tüm kullanıcılara açık küpe sorgulama özelliğiyle küpe numarasını girerek büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar ile ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşabiliyor.

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