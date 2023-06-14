Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Kurban Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı? TCKN göre tarihler...
"Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Nisan ayında bayram ikramiyesi tutarının 2 bin TL'ye çıkarıldığının müjdesini vermişti. Şimdi masada yeni bir artış bulunduğu belirtildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Kurban Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı? TCKN göre tarihler...
"Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Kurban Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Nisan ayında yüzde 82 artış yaşayan bayram ikramiyesi, bin 100 TL'den 2 bin TL'ye çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı öncesinde bu tutarı hesaplarında gören SSK ve Bağkur emeklileri şimdi ise Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi zammı son dakika haberlerini yakın takibe aldı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Kurban Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı? TCKN göre tarihler...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?
Türkiye Yüzyılı'nın 2. Kabine Toplantısı, ekonomi ana gündemiyle 14 Haziran Çarşamba günü yani bugün toplanıyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki toplantıda, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi konusu da ele alınacak.
Bugün ödeme takvimi ve emekli ikramiyesi tutarının belirlenmesi bekleniyor.
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.
Nisan'da 2 bin liraya çıkarılan ikramiyede yeni bir artış olabileceği de gündemde. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek. İkinci formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde.
Ancak bayram ikramiyelerine yapılacak zam ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili detaylar netleştikçe haberimizde yer verilecektir.
Yeni bir karar alınmadığı takdirde SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2 bin TL olarak hesaplara yatırılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ!
6 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi.
Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin erkenden ödeneceğini şu sözlerle duyurdu:
"Güzel haberimiz emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz."
Bu açıklama sonrası emekliler 'Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek' sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için planlanan tarihler Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında ele alındı.
NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?
SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında
BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ÖDEME ALIYOR?
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde
Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.
EMEKLİ MAAŞI VE EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil tüm ödemelerin bayramdan önceki 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor.
Edinilen bilgiye göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.
Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.
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